В Бишкеке наказали водителя за надпись на автомобиле

В Бишкеке сотрудники УПСМ выявили автомобиль Hyundai Sonata с надписью "Отдел по борьбе с понтами", нанесённой на кузов.

Как сообщили в ведомстве, надпись признана непристойной и нарушающей требования правил дорожного движения. В отношении водителя составлен протокол по статье 194 Кодекса о правонарушениях.

Автомобиль водворён на штрафную стоянку.

В УПСМ напомнили, что размещение на транспортных средствах надписей непристойного содержания запрещено. Кроме того, перед нанесением любых надписей или рекламных материалов необходимо получать соответствующее разрешение.


