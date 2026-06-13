Программу активного долголетия в Кыргызстане утвердят в ближайшие недели

Программа активного долголетия, разработку которой в Кыргызстане анонсировали еще в начале прошлого года, находится на финальной стадии согласования. Документ могут подписать в течение ближайших двух недель. Об этом в беседе с VB.KG сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Канат Сагынбаев.

По его словам, в настоящее время проект программы находится на рассмотрении Кабинета министров.

Документ нацелен на улучшение качества жизни пожилых граждан, поддержание их здоровья, а также на стимулирование их социальной и общественной активности. Одним из ключевых направлений проекта станет создание и развитие специализированных центров здорового старения.

На сегодняшний день в Кыргызстане функционирует лишь один такой центр - он расположен в городе Балыкчы. При этом потребность в подобных учреждениях по всей республике увеличивается с каждым годом.

Специалисты констатируют, что население страны постепенно стареет, а средняя продолжительность жизни растет. Однако при создании надлежащих условий и государственной поддержке люди старшего поколения способны гораздо дольше оставаться востребованными в обществе и приносить пользу своим сообществам.

Ожидается, что после официального утверждения программы в Кыргызстане начнется поэтапное развертывание системы активного долголетия, включая открытие сети профильных центров в регионах. По мнению экспертов, это не только повысит уровень жизни пожилых кыргызстанцев, но и откроет для них новые возможности для самореализации.