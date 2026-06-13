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В Кыргызстане получили первое потомство от импортных быков

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В Кыргызстане государственная программа по искусственному осеменению, направленная на развитие животноводства и увеличение поголовья племенного скота, уже начала приносить первые результаты. В этом году в хозяйствах республики были получены первые телята от коров, осеменённых семенем племенных быков, которое в прошлом году бесплатно предоставлялось фермерам, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Напомним, в 2025 году на развитие этого направления из республиканского бюджета было выделено 60 миллионов сомов. В рамках масштабного проекта планируется провести искусственное осеменение не менее 200 тысяч коров и тёлок. Для реализации этой цели Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности закупило высококачественное семя племенных быков в Швейцарии и Российской Федерации.

В настоящее время отечественные ветеринары и селекционеры используют семена быков четырех пород, которые были отобраны с учетом климатических особенностей регионов Кыргызстана. В их число вошли голштино-фризская, симментальская, швицкая и абердин-ангусская породы.

Специалисты отмечают, что данные породы скота отличаются не только высокой молочной и мясной продуктивностью, но и способностью быстро адаптироваться к местным условиям. Поэтапная реализация программы призвана существенно повысить генетический потенциал местного стада и улучшить экономические показатели фермерских хозяйств страны.


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URL: https://www.vb.kg/459329
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан, животные
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