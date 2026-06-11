Кыргызстан ликвидирует 50 компаний из-за санкционных рисков

Специальный представитель президента Кыргызской Республики по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков, заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Сыдыков выступил с заявлением, в котором рассказал о принимаемых мерах по защите экономики страны от санкционных рисков, регулированию рынка виртуальных активов и взаимодействию с международными партнерами.

Он напомнил, что указом президента Садыра Жапарова от 3 июня 2026 года был назначен специальным представителем по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков. По его словам, создание данного института направлено на координацию деятельности государственных органов, выработку единой позиции при взаимодействии с зарубежными партнерами и предотвращение негативного влияния санкционных рисков на экономику Кыргызстана.

В своем заявлении чиновник отметил, что в условиях сохраняющейся геополитической напряженности государство уделяет особое внимание вопросам прозрачности финансово-экономической системы и предотвращению использования территории страны для обхода международных ограничительных режимов.

Отдельно он остановился на вопросах регулирования рынка виртуальных активов. По его словам, развитие цифровых финансовых технологий открывает новые возможности для экономики, однако одновременно требует усиленного контроля и эффективных механизмов регулирования. В этой связи государственные органы проводят постоянный мониторинг деятельности участников рынка виртуальных активов, анализируют соблюдение требований законодательства и международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Спецпредставитель сообщил, что важным шагом в совершенствовании системы государственного регулирования стало создание Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при президенте Кыргызской Республики. Ожидается, что новый орган обеспечит более высокий уровень надзора, координации и управления рисками в данной сфере.

В числе приоритетных задач он назвал проведение комплексной оценки рисков, связанных с обращением виртуальных активов, укрепление межведомственного взаимодействия, совершенствование законодательства с учетом рекомендаций FATF и международных стандартов, повышение прозрачности деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, а также внедрение современных технологий анализа блокчейн-транзакций.

Кроме того, в заявлении затронута тема взаимодействия Кыргызстана с зарубежными партнерами по вопросам санкционной политики. По словам спецпредставителя, с 2023 года республика ведет активный диалог с институтами США, Европейского союза и Великобритании, предоставляя необходимую информацию и материалы в рамках международного сотрудничества.

"По запросу западных партнеров в настоящее время мы ликвидируем 50 юридических лиц, которые, по их мнению, могли быть вовлечены в операции с повышенными санкционными рисками", - отметил он.

По его словам, данный шаг является частью проводимой работы по минимизации санкционных рисков и демонстрирует готовность Кыргызстана к открытому и конструктивному взаимодействию с международным сообществом.

В завершение спецпредставитель подчеркнул, что Кыргызстан придерживается ответственного подхода в вопросах санкционной политики, соблюдает нормы международного права и собственные международные обязательства. Он также заявил, что республика не допустит использования своей юрисдикции, финансовой системы и рынка виртуальных активов для незаконной деятельности или обхода санкционных режимов.

"Мы будем и далее принимать все необходимые меры для защиты национальных интересов, обеспечения финансовой стабильности и поддержания доверия со стороны международных партнеров", - говорится в заявлении.