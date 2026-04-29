Погода
$ 87.32 - 87.75
€ 101.77 - 102.77

Директор и бухгалтеры БПЭС задержаны по подозрению в коррупции

228  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции пресекли схему по незаконному выводу денежных средств в Бишкекском предприятии электрических сетей. Как сообщает пресс-служба МВД КР, по подозрению в причастности к должностным преступлениям задержаны директор предприятия А.М., главный бухгалтер Ч.И. и её заместитель Д.Ш.

По версии следствия, в период с 2023 года по март 2026 года должностные лица могли организовать систему хищения через оформление фиктивных ведомостей. Предполагается, что денежные средства под видом заработной платы перечислялись на банковский счет Д.Ш., после чего обналичивались и распределялись между участниками. В результате государственному предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР. Подозреваемые А.М. (1969 г. р.), Ч.И. (1972 г. р.) и Д.Ш. (1980 г. р.) взяты под стражу сроком на два месяца. В настоящее время следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458231
Теги:
задержание, Бишкек, Кыргызстан, МВД, Электрические станции
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  