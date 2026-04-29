Директор и бухгалтеры БПЭС задержаны по подозрению в коррупции

Сотрудники милиции пресекли схему по незаконному выводу денежных средств в Бишкекском предприятии электрических сетей. Как сообщает пресс-служба МВД КР, по подозрению в причастности к должностным преступлениям задержаны директор предприятия А.М., главный бухгалтер Ч.И. и её заместитель Д.Ш.

По версии следствия, в период с 2023 года по март 2026 года должностные лица могли организовать систему хищения через оформление фиктивных ведомостей. Предполагается, что денежные средства под видом заработной платы перечислялись на банковский счет Д.Ш., после чего обналичивались и распределялись между участниками. В результате государственному предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР. Подозреваемые А.М. (1969 г. р.), Ч.И. (1972 г. р.) и Д.Ш. (1980 г. р.) взяты под стражу сроком на два месяца. В настоящее время следственные действия продолжаются.