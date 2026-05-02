До Нарына теперь можно долететь быстро и недорого

- Назгуль Абдыразакова
С 1 мая 2026 года на направлении Бишкек - Нарын - Бишкек вводится фиксированный тариф 1000 сомов в одну сторону. Акция ОАО "Аэропорты Кыргызстана" и авиакомпании "Асман Эйрлайнс" будет действовать до 31 июля.

Инициатива направлена на развитие региональной связанности, повышение транспортной доступности и поддержку внутреннего туризма. Льготный тариф позволит сделать перелёты между столицей и Нарынской областью более доступными для пассажиров.

Как отметили в компании, запуск фиксированной цены рассматривается как шаг к развитию региональной авиации. По словам председателя правления, Нарын обладает высоким туристическим потенциалом, и такие меры помогут привлечь больше путешественников.


Теги:
аэропорт, Нарынская область, туризм, самолеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


