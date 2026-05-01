В Араване началась продажа перца сорта "Феррари"

В айылном аймаке Добо-Коргон Араванского района в продажу поступил болгарский перец сорта Феррари. Урожай уже реализуется на рынках. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Сорт Феррари отличается сроком созревания около 120 дней, что делает его одним из раннеспелых для местных условий.

Раннее поступление продукции связано с климатическими особенностями Араванского района: весна здесь наступает раньше, чем в других регионах страны, поэтому и сельскохозяйственные работы стартуют раньше.

Ранее в районе уже собрали урожай картофеля и капусты. Часть продукции реализована на внутреннем рынке, часть отправлена на экспорт.