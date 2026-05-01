Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.12 - 103.02

В Араване началась продажа перца сорта "Феррари"

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В айылном аймаке Добо-Коргон Араванского района в продажу поступил болгарский перец сорта Феррари. Урожай уже реализуется на рынках. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Сорт Феррари отличается сроком созревания около 120 дней, что делает его одним из раннеспелых для местных условий.

Раннее поступление продукции связано с климатическими особенностями Араванского района: весна здесь наступает раньше, чем в других регионах страны, поэтому и сельскохозяйственные работы стартуют раньше.

Ранее в районе уже собрали урожай картофеля и капусты. Часть продукции реализована на внутреннем рынке, часть отправлена на экспорт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458277
Теги:
Араванский район, Ошская область, продукты
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  