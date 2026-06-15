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Госантимонополия КР утвердила максимальные цены на бензин, дизель и газ

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- Алина Мамаева
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Служба антимонопольного регулирования КР установила максимальные розничные цены на горюче-смазочные материалы для каждого региона страны. Лимиты введены на основании ранее принятого решения властей о госрегулировании стоимости топлива и начале субсидирования поставщиков.

Согласно официальным данным, стоимость ГСМ распределилась следующим образом:

Бензин АИ-92. Самый дешевый бензин этой марки зафиксирован в Таласской области - 79,80 сома за литр. В Бишкеке и Чуйской области его стоимость не должна превышать 79,90 сома. В Оше, Джалал-Абадской и Ошской областях верхний порог составил 82,40 сома, а в Баткенской области - 83,40 сома.

Бензин АИ-95. Минимальный порог в 88,80 сома установлен для Таласской области. В Бишкеке, Чуйской и Нарынской областях литр обойдется не дороже 88,90 сома. Самый дорогой АИ-95 утвержден для Баткенской области - 89,90 сома.

Дизельное топливо. В Таласской области цена зафиксирована на отметке 93,80 сома, в Бишкеке и Чуйской области - 93,90 сома. Наиболее высокий ценовой предел установлен для Оша, а также Баткенской и Ошской областей - 96,30 сома за литр.

Автогаз (СУГ). В столице, Чуйской и Таласской областях за литр автогаза автолюбители заплатят максимум 45,80 сома. Дороже всего сжиженный газ обойдется в Баткенской области - 47,80 сома.

Цены в отдаленных и высокогорных районах

Для отдельных труднодоступных регионов республики ведомство традиционно утвердило особые тарифные сетки с учетом сложной логистики.

Максимальная стоимость АИ-92 здесь доходит до 84,40 сома за литр (в Лейлекском районе), литр солярки в Лейлекском и Чон-Алайском районах будет стоить до 97,30 сома, а предельная цена на автогаз в этих же местностях составит от 47,70 до 48,80 сома.

Напомним, ранее в Кыргызстане было введено государственное регулирование цен на горюче-смазочные материалы. Одновременно с этим для удержания стабильной стоимости топлива на внутреннем рынке власти начинают субсидировать поставки ГСМ.

Кабинет министров утвердил предельные пороговые значения оптовых закупочных цен:

Бензин АИ-92 - $860 за тонну;

Бензин АИ-95 - $940 за тонну;

Дизельное топливо - $950 за тонну;

Сжиженный углеводородный газ (автогаз) - $575 за тонну.

Если текущие закупочные цены на нефтепродукты окажутся выше установленного Кабмином порога, разницу импортерам оплатят из государственного бюджета. Данный механизм финансовой поддержки будет действовать в период с 25 мая по 30 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/459370
Теги:
Госантимонополия, ГСМ, Кыргызстан, бензин
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