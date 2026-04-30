Погода
$ 87.34 - 87.78
€ 102.02 - 102.97

Автовокзал Бишкека вдвое увеличит число рейсов на Иссык-Куль и в Нарын

1081  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 30 апреля, в связи с началом праздничных выходных, Бишкекский автовокзал переходит на усиленный режим работы. Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров количество транспортных средств на ключевых междугородних линиях будет увеличено в два раза.

Основной пассажиропоток ожидается по направлениям в Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Если в обычные дни по этим маршрутам курсирует около 100 машин, то в праздничные дни на линию выйдут более 200 единиц транспорта.

Автовокзалы столицы продолжают работу в штатном режиме. Основной терминал открыт для пассажиров ежедневно с 07:00 до 23:30. Расписание распределено следующим образом:

Дневное время (07:00 – 19:00): рейсы в Нарын и на Иссык-Куль обслуживаются преимущественно микроавтобусами.

Вечернее время (21:00 – 23:30): запускаются крупногабаритные автобусы - пять рейсов в Иссык-Кульскую область и один в Нарынскую.

Помимо внутренних направлений, вокзал продолжает обслуживать регулярные международные маршруты в Алматы, Тюмень, Кашгар и Артуш.

Западное направление традиционно обслуживает автовокзал "Ак-Кула". Отсюда выполняются рейсы в Таласскую область, а также международные перевозки на комфортабельных автобусах в Ташкент и Джизак.

Муниципалитет также напоминает о скором старте летнего туристического сезона. С 15 мая по 15 октября будут запущены дополнительные сезонные маршруты микроавтобусов, которые свяжут столицу не только с Иссык-Кулем и Таласом, но и с южными регионами страны - городами Ош, Джалал-Абад и Баткен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458236
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  