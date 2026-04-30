Автовокзал Бишкека вдвое увеличит число рейсов на Иссык-Куль и в Нарын

С 30 апреля, в связи с началом праздничных выходных, Бишкекский автовокзал переходит на усиленный режим работы. Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров количество транспортных средств на ключевых междугородних линиях будет увеличено в два раза.

Основной пассажиропоток ожидается по направлениям в Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Если в обычные дни по этим маршрутам курсирует около 100 машин, то в праздничные дни на линию выйдут более 200 единиц транспорта.

Автовокзалы столицы продолжают работу в штатном режиме. Основной терминал открыт для пассажиров ежедневно с 07:00 до 23:30. Расписание распределено следующим образом:

Дневное время (07:00 – 19:00): рейсы в Нарын и на Иссык-Куль обслуживаются преимущественно микроавтобусами.

Вечернее время (21:00 – 23:30): запускаются крупногабаритные автобусы - пять рейсов в Иссык-Кульскую область и один в Нарынскую.

Помимо внутренних направлений, вокзал продолжает обслуживать регулярные международные маршруты в Алматы, Тюмень, Кашгар и Артуш.

Западное направление традиционно обслуживает автовокзал "Ак-Кула". Отсюда выполняются рейсы в Таласскую область, а также международные перевозки на комфортабельных автобусах в Ташкент и Джизак.

Муниципалитет также напоминает о скором старте летнего туристического сезона. С 15 мая по 15 октября будут запущены дополнительные сезонные маршруты микроавтобусов, которые свяжут столицу не только с Иссык-Кулем и Таласом, но и с южными регионами страны - городами Ош, Джалал-Абад и Баткен.