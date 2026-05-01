Новый всплеск спроса на золотые слитки и монеты

Мировой спрос на золото вырос на 42%, пишет FAZ. Интерес инвесторов к слиткам вызван нестабильной глобальной обстановкой и ростом инфляции. По прогнозам экспертов, спрос останется устойчивым ввиду сохраняющихся геополитических рисков.

Профессиональные инвесторы в Америке откладывают покупку ценных бумаг, обеспеченных золотом, из-за прогнозов повышения процентных ставок. Однако золотые слитки пользуются большим спросом из-за нестабильной обстановки в мире и опасений по поводу инфляции.

За первые три месяца этого года спрос на золото во всем мире умеренно вырос. Однако, учитывая значительно возросшую по сравнению с прошлым годом стоимость драгоценного металла, рост на 2% до уровня 1231 тонны привел к приросту стоимости в 74% и достижению исторического максимума в 193 миллиарда долларов.

"В частности, мировой спрос на золото, а именно на слитки и монеты, в связи с геополитическими потрясениями значительно вырос - на 42% до 474 тонн", - заявила Луиз Стрит, аналитик отраслевой организации "Всемирный совет по золоту", в беседе с F.A.Z. В организации рост объясняют, в частности, вновь возникающими у людей опасениями по поводу инфляции.

В Германии также значительно выросли объемы покупок слитков и монет - за год на 17% до 12,3 тонн, сообщает эксперт по драгоценным металлам. "В целом в Европе геополитическая неопределенность, по-видимому, стимулировала спрос на золото в качестве средства инвестиций".

Цены более не бьют рекорд за рекордом

Война против Ирана и связанный с ней глобальный нефтяной кризис, по-видимому, повлияли на спрос и, следовательно, на цену драгоценного металла двумя способами. С одной стороны, оба этих фактора подогрели опасения инвесторов. Представление о том, что золото может стать хорошей кризисной валютой, если все вокруг рухнет, поддерживает спрос на физическое золото в такие времена. Кроме того, очевидно, существуют опасения, что рост цен на энергоносители может, как и в 2022 году, способствовать росту инфляции; а в периоды инфляции реальные активы, такие как золото, пользуются большим спросом.

С другой стороны, негативное влияние повышения цен на нефть на экономический рост изменило ожидания финансовых рынков в отношении центральных банков. Вероятность того, что, в частности, американский центральный банк - Федеральная резервная система (ФРС) - продолжит снижать процентные ставки, утратила привлекательность в глазах инвесторов. Тем не менее, более высокие процентные ставки, как правило, негативно влияют на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода. Это сдержало рост цены на золото.

Как бы то ни было, за последние месяцы цена на золото перестала бить один рекорд за другим; однако до этого ее рост был очень быстрым и значительным. По сравнению с пиковыми значениями января, когда цена превышала 5500 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), она снова значительно снизилась. В середине марта она упала ниже 5000 долларов - и с тех пор так и не поднялась до прежнего уровня. В последнее время стоимость драгоценного металла составляла чуть более 4600 долларов.

Региональные различия

В зависимости от сектора спроса на золото и региона мира наблюдались порой противоположные тенденции. Приток капитала на рынке ценных бумаг, обеспеченных золотом, сократился во всем мире; это в значительной степени отражает настроения профессиональных инвесторов. В первом квартале прошлого года этот показатель еще составлял 230 тонн, а за аналогичный период этого года - всего 62 тонны, что соответствует снижению на 73%.

Тем не менее, по итогам года все же наблюдался небольшой чистый приток средств, а не отток из фондов, подчеркнула Стрит. При этом проявились значительные различия между регионами. "Пока в Азии, например, в Китае, Индии и Японии, в ETFна золото по-прежнему вкладывали значительные средства, на Западе, особенно в Америке, в марте временами наблюдался явный отток средств".

При этом определенную роль сыграло ожидание того, что дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США станет маловероятным в связи с войной в Иране. "Некоторые инвесторы, по-видимому, также продавали золотые ценные бумаги, чтобы обеспечить ликвидность для компенсации убытков по другим ценным бумагам", - сообщила Стрит.

Если сложить приток средств в ценные бумаги на золото, слитки и монеты, то общий объем мирового инвестиционного спроса на золото за этот период составит 535,6 тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад составил 5%. В данном случае снижение притока средств в ETF на золото ощущается сильнее, чем ажиотажный спрос на слитки и монеты.

Источник: inosmi.ru