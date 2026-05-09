Правнук фронтовика ищет потомков бойцов 391-й дивизии из Кыргызстана

33-летний бишкекчанин Эрмек Мамбетов объявил о поиске потомков бойцов 391-й стрелковой дивизии, призванных из Киргизской ССР. Поводом для этого послужила личная семейная история, ведь его прадед Балбак Мамбетов ушёл на фронт в 1942 году и не вернулся.

Эрмек рассказывает, что его дед попросил узнать о судьбе своего отца, так как за долгие десятилетия семья не получила никаких известий. Лишь спустя годы, работая с архивами на портале "Память народа", правнуку удалось обнаружить ценные документы. К сожалению, в них нашлись ошибки в личных данных и путаница в донесениях - фронтовой писарь перепутал строчки, из-за чего информация оказалась искажена. Вероятно, именно это стало причиной того, что похоронка в своё время так и не дошла до родных.

Несмотря на найденные сведения, точное место захоронения установить пока не удалось. Эрмек обратился за помощью в поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жеңиш". В ходе совместной работы выяснилось, что боец числился погибшим в районе деревни Сутоки на территории нынешней Новгородской области, однако в официальных списках перезахороненных его имени пока нет. По данным поисковиков, в последние годы найденные в этом районе останки воинов предают земле у деревни Давыдово, где создан мемориальный комплекс. Предполагается, что имя Балбака Мамбетова также будет увековечено там после дополнительной архивной проверки.

Эта история приоткрывает ещё одну страницу подвига наших земляков и тех лишений, через которые прошли тысячи семей, годами остававшиеся в неведении. Важно отметить, что 391-я стрелковая дивизия была сформирована в Алма-Ате и примерно на четверть состояла из призывников из Киргизской ССР. В 1942 году части дивизии вели тяжелейшие оборонительные бои на Северо-Западном направлении, в районах Новгородской области и Старой Руссы. Сражения проходили в сложнейших условиях болотистой местности при нехватке снабжения и постоянных артобстрелах. Красная армия несла значительные потери под Холмом и Демянском, где в отдельные дни гибли десятки человек в сутки. Многие бойцы числились пропавшими без вести, а их захоронения оставались неучтёнными.

После консультаций семьи Мамбетовых с поисковиками было принято решение начать массовый сбор информации о бойцах этой дивизии и их семьях. Эрмек уверен, что семейные истории могут дополнить архивные данные и помочь вместе восстановить судьбы земляков. В перспективе рассматривается даже установка мемориальной доски в память о воинах дивизии от имени потомков и народа Кыргызстана.

Эрмек Мамбетов обращается к соотечественникам, чьи родственники служили в 391-й стрелковой дивизии, с просьбой откликнуться и поделиться любой информацией. Возможно, ваши предки воевали и погибли вместе, а место их последнего упокоения до сих пор официально не подтверждено.

Ниже перечислены лишь некоторые имена уроженцев и призывников из Киргизской ССР, которые воевали в составе этой дивизии и погибли на новгородской земле. Данный список требует тщательной сверки, так как в нём значатся сотни фамилий наших соотечественников. Среди них значатся Ашуров Ширмат из Наукатского района, Салтаев Тактагул из Кочкорского района, Горбунов Фёдор Фролович из Сталинского района, Иралиев Кекен из Кировского района, Потапов Сидор Фёдорович из Калининского района, Момбеталиев Топчибек из Акталинского района, Неязилиев Джелдыл из Кировского района, Павлов Дмитрий Васильевич из Калининского района, Есенов Джамбай из Тонского района, Петренко Лукьян Яковлевич из Калининского района, а также Челекбаев Медеш из Будённовского района и Кулакматов Джумус из Джалал-Абадской области.

Это лишь малая часть списка, поэтому к сотрудничеству приглашаются добровольцы и родственники других бойцов. Если вы уже прошли часть пути в поиске данных, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Обратиться можно по телефону, WhatsApp или Telegram в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш" по номеру 0555-923-603 или через электронную почту ptahasvet@mail.ru. Также можно связаться напрямую с правнуком Балбака Мамбетова - Эрмеком Мамбетовым.

При самостоятельном поиске через базы "Память народа" и "ОБД Мемориал" важно учитывать возможные искажения в документах. Имена могут быть записаны в разных вариациях, например Джумус или Джумаш, а фамилии часто содержат ошибки, как в случае с Неязилиевым и Ниязалиевым. Специалисты советуют обязательно проверять русский и кыргызский варианты написания, искать отчества без мягкого знака и учитывать старые наименования областей и районов Киргизской ССР.