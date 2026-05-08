"Бессмертный полк" споет "День Победы" на кыргызском и русском языках

На шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке песню "День Победы" исполнят на русском и кыргызском языках.

Бишкекский композитор Игорь Черников - автор песни "Галина" и гимна движения "Бессмертный полк" в Кыргызстане - подготовил специальные видеоролики с переводом легендарной композиции "День Победы" на кыргызский язык. Видео сопровождаются крупными субтитрами, чтобы участники шествия могли заранее выучить текст или подпевать прямо во время движения колонны.

Как рассказала координатор движения "Бессмертный полк" в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина, идея возникла после просьб граждан активнее переводить информацию на государственный язык.

- На брифинге в Sputnik люди просили как можно больше информации давать и на кыргызском языке. Поэтому мы специально обратились к композитору, чтобы адаптировать версию песни именно для шествия "Бессмертного полка". И спасибо Игорю Черникову - он сразу откликнулся, - поделилась Хайбуллина.

По её словам, текст был адаптирован таким образом, чтобы полностью сохранить ритм и атмосферу знаменитого произведения.

- Тем, кто будет петь, ритм песни только поможет двигаться по маршруту. Люди говорят, что уже после нескольких просмотров ролика смогли выучить слова. Значит, версия получилась доступной. Будем надеяться, что, как говорится, она "зайдёт в народ", - отметила координатор движения.

Организаторы уверены, что совместное исполнение песни на русском и кыргызском языках станет ещё одним символом единства и общей памяти о Великой Отечественной войне.