Уланбек Акматбаев: Память, спорт, воспитание детей - это звенья одной цепи

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва на церемонии в Бишкеке вручила символ "Огня Памяти" президенту Федерации водных видов спорта Кыргызской Республики Уланбеку Акматбаеву. Это событие стало знаковым для спортивного сообщества как символ уважения к делу воспитания молодежи, развития спорта и укрепления международного авторитета Кыргызстана.

Напомним, что Уланбек Акматбаев - не только глава национальной федерации, но и член Бюро Asia Aquatics, член Технического комитета World Aquatics, а также международный судья высшей категории, работавший на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Азии. Однако в разговоре о спорте он чаще говорит не о личных регалиях, а о системе, которую необходимо выстроить для устойчивого развития страны: о детях, тренерах, ответственности и преемственности поколений.

Символично, что сегодня представители водных видов спорта занимают ключевые позиции в мировом олимпийском управлении: МОК возглавляет олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, а президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам является одним из руководителей Олимпийского совета Азии. Акматбаев уверен, что это не просто совпадение, а подтверждение особого авторитета плавания в олимпийском движении, и Кыргызстан должен активно интегрироваться в эту глобальную тенденцию. В интервью VB.KG он рассказал о своем видении роли федерации в продвижении страны на мировой арене и о том, как сохранение памяти и правильное воспитание помогают растить будущих олимпийских чемпионов.

- В Бишкеке прошла церемония передачи "Огня памяти". Что для вас означал этот момент?

- Для меня это был очень волнительный момент. "Огонь памяти" - это не просто символ. Это связь поколений, напоминание о подвиге людей, благодаря которым мы сегодня живём, работаем, воспитываем детей и строим будущее своей страны.

Когда такую капсулу передаёт трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва, человек большого спортивного и общественного авторитета, это воспринимается особенно сильно. В этом событии соединились память, спорт и воспитание. А для меня это три вещи, которые невозможно разделить. Я всегда считал, что спорт должен воспитывать не только сильного спортсмена, но и достойного человека. Для меня важно, чтобы спорт формировал уважение к людям, к истории, к своей стране и к труду тех, кто был до нас.

- Почему именно спорт, на ваш взгляд, может быть важным инструментом воспитания и сохранения исторической памяти?

- Потому что спорт говорит с детьми очень понятным языком. Не через длинные лекции, а через пример, дисциплину, команду, уважение и действие. Когда ребёнок выходит на старт, он учится ответственности. Когда он тренируется каждый день, он учится терпению. Когда он представляет свою страну, он постепенно начинает понимать, что за ним стоят не только тренер и Федерация, но и вся страна, её история и люди. Поэтому такие события, как передача "Огня памяти", важны именно для спортивного сообщества. Они напоминают детям, что спорт - это не только секунды, дистанции и медали. Это ещё и уважение к памяти, к стране и к тем ценностям, которые делают человека сильнее.

- Многие знают вас как руководителя Федерации водных видов спорта. Но в этом событии ваша роль прозвучала шире - как человека, который занимается воспитанием поколения через спорт. Насколько это для вас важно?

- Для меня это, наверное, самое главное. Руководить Федерацией - это не только проводить соревнования, утверждать календарь или решать организационные вопросы. Это ещё и понимать, какую среду мы создаём вокруг детей. Я всегда хотел, чтобы плавание в Кыргызстане было не узкой спортивной секцией, а пространством, где ребёнок растёт. Где он учится дисциплине, уважению, труду, умению проигрывать и снова возвращаться к работе, умению быть частью команды. Если через спорт мы воспитываем здоровых, уверенных и ответственных детей, значит, мы делаем гораздо больше, чем просто развиваем один вид спорта. Мы вкладываемся в будущее страны.

- Вы часто говорите, что спорт нужно развивать не через отдельные победы, а через систему. Что это значит на практике?

- Медаль - это всегда радость и гордость. Но за каждой медалью должна стоять система: детский спорт, тренеры, судьи, инфраструктура, медицина, международный опыт, работа федераций и поддержка семьи. Если мы хотим, чтобы Кыргызстан стабильно добивался результатов, нам нужно развивать не только отдельных талантливых спортсменов, а всю среду вокруг них. Ребёнок должен иметь возможность прийти в спорт, остаться в нём, расти, соревноваться, видеть перед собой примеры и понимать, что у него есть путь. Для небольшой страны это особенно важно. У нас не так много ресурсов, поэтому каждый талантливый ребёнок, каждый хороший тренер и каждый квалифицированный судья имеют огромное значение. Наша задача - не потерять этих людей, а создать условия, чтобы они могли развиваться.

- Какую роль в такой системе должна играть национальная спортивная федерация?

- Федерация - это не просто организация, которая проводит соревнования. Это связующее звено между спортсменом, тренером, родителями, государством и международным спортивным сообществом. Хорошая федерация должна думать стратегически: как подготовить новое поколение спортсменов, как обучать тренеров и судей, как привлекать международные программы, как защищать интересы спортсменов и как делать спорт доступнее для детей. Я всегда считал, что федерация должна быть живым организмом. Она должна слышать людей, поддерживать тренеров, искать партнёров, выходить на международный уровень и при этом не забывать, ради кого всё это делается. А делается это прежде всего ради детей и будущего спорта в стране.

- Ваш путь в международном спорте включает судейство на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Азии и Азиатских играх. Что стоит за таким уровнем доверия?

- За этим стоит много лет работы, ответственности и репутации. В международном судействе невозможно держаться только на должности или формальном статусе. Тебя оценивают по профессионализму, знанию правил, объективности, умению сохранять спокойствие и принимать решения в сложных ситуациях. На соревнованиях высокого уровня каждая деталь имеет значение. Ошибка судьи может повлиять на судьбу спортсмена, который готовился к этому старту много лет. Поэтому доверие к судье - это очень серьёзная вещь. Для меня важно, что это доверие относится не только ко мне лично. Когда представитель Кыргызстана получает такие назначения, это показывает, что наша страна может быть представлена в мировом спорте не только спортсменами, но и специалистами самого высокого уровня.

- Что вы привозите в Кыргызстан после работы на крупнейших международных соревнованиях?

- Прежде всего - понимание стандартов. На Олимпийских играх или чемпионате мира ты видишь, как должна работать система: судейство, безопасность, организация, дисциплина, работа с командами, отношение к каждой мелочи. Этот опыт нельзя просто прочитать в документе. Его нужно увидеть изнутри. И после этого ты уже иначе смотришь на соревнования дома. Понимаешь, где нужно усилить подготовку судей, как улучшить организацию стартов, как работать с тренерами и спортсменами. Я стараюсь, чтобы мой международный опыт не оставался только моей личной биографией. Он должен работать на Федерацию, на наших судей, на наших детей и на развитие плавания в Кыргызстане.

- Сегодня спорт всё чаще называют частью международного сотрудничества и даже дипломатии. Согласны ли вы с этим?

- Полностью согласен. Спорт давно вышел за рамки стадионов и бассейнов. Это язык, который понимают во всём мире. Иногда спорт открывает двери там, где официальные переговоры идут очень медленно. Когда спортсмен из Кыргызстана выступает на международной арене, когда наш судья получает назначение на крупный турнир, когда представитель нашей страны входит в международный комитет - всё это работает на узнаваемость Кыргызстана. Люди начинают видеть нашу страну не только на карте, но и в реальном профессиональном пространстве. Для меня международное сотрудничество в спорте - это не формальность. Это возможность показать, что Кыргызстан может быть надёжным, активным и уважаемым партнёром. Даже если мы небольшая страна, мы можем быть заметными за счёт профессионализма, инициативы и человеческого потенциала.

- Что для Кыргызстана даёт сотрудничество с World Aquatics и Asia Aquatics на практическом уровне?

- Прежде всего - доступ к опыту. Через такие организации мы понимаем, как развивается мировой спорт, какие стандарты применяются, как обучаются судьи, как готовятся соревнования, как строится работа с молодыми спортсменами. Это также доступ к людям и возможностям. Международные семинары, образовательные программы, судейские назначения, контакты с другими федерациями - всё это помогает нам расти. Очень важно, чтобы Кыргызстан не был изолирован от мировой спортивной системы. Когда мы участвуем в работе World Aquatics и Asia Aquatics, мы не просто получаем информацию. Мы становимся частью профессионального сообщества. Нас начинают знать, слышать, приглашать, учитывать. Для страны это очень важно, потому что международный авторитет формируется именно через такое постоянное присутствие.

- Сегодня на международном уровне представители плавания занимают ключевые позиции в мировом и азиатском олимпийском движении. Что это говорит о роли водных видов спорта?

- Это очень показательно. Сегодня Международный олимпийский комитет возглавляет Кирсти Ковентри - выдающаяся пловчиха, олимпийская чемпионка, человек, который прошёл путь от спортсмена высшего уровня до руководителя мирового олимпийского движения. В Азии мы также видим сильное влияние представителей водных видов спорта: Хусейн Аль-Мусаллам, бывший пловец, является президентом World Aquatics и занимает важную руководящую позицию в Олимпийском совете Азии.

На мой взгляд, это говорит о том, что плавание и водные виды спорта в целом давно стали одной из центральных частей олимпийского движения. Это массовый, зрелищный, дисциплинированный и по-настоящему международный вид спорта. Люди, которые проходят через эту систему, хорошо понимают, что такое порядок, правила, честная конкуренция, ответственность и долгосрочная работа.

Для Кыргызстана это тоже важный сигнал. Мы не должны воспринимавать водные виды спорта как второстепенное направление. Если на мировом и азиатском уровнях представители плавания способны руководить крупнейшими спортивными структурами, значит, и в Кыргызстане потенциал этого вида спорта должен быть оценён по достоинству. Я считаю, что наша страна также должна активнее использовать опыт людей из водных видов спорта - в развитии олимпийского движения, международного сотрудничества, спортивного образования и подготовки молодых спортсменов. Кыргызстан не должен быть исключением. У нас есть специалисты, есть международный опыт, есть молодое поколение спортсменов, есть желание работать. Теперь важно, чтобы этот потенциал был включён в общую стратегию развития спорта страны.

- Как вы видите развитие олимпийского движения в Кыргызстане?

- Олимпийское движение должно быть не только про участие в Олимпийских играх раз в четыре года. Оно должно быть частью повседневной спортивной культуры страны. Олимпийские ценности - уважение, честная борьба, стремление к совершенству, дружба, ответственность - должны начинаться с детского спорта. Ребёнок, который впервые выходит на старт, уже должен понимать, что спорт - это не только "победить любой ценой". Это труд, уважение к сопернику, дисциплина и умение достойно принимать любой результат. Я считаю, что Кыргызстану нужно активнее развивать олимпийское образование, проводить больше мероприятий для детей, вовлекать школы, федерации, тренеры, родителей. Олимпийское движение должно быть ближе к людям. Тогда Олимпиада будет восприниматься не как далёкое событие на экране, а как вершина большого пути, который начинается здесь - в наших бассейнах, залах, школах и детских соревнованиях.

- Ваша Федерация много работает с детьми. Почему именно детское направление стало таким важным для вас?

- Потому что будущее любого спорта начинается с детей. Нельзя ждать готовых чемпионов. Их нужно растить. Для меня важно, чтобы ребёнок пришёл в спорт и почувствовал: его здесь видят, поддерживают, ему дают шанс. Неважно, из какой он семьи, какие у родителей возможности. Если у ребёнка есть желание, дисциплина и талант, он должен иметь возможность соревноваться, развиваться и верить в себя. Мы стараемся делать детские соревнования доступными, берём на себя организационные расходы, проводим старты, создаём атмосферу праздника. Иногда первая медаль или первая грамота для ребёнка значит больше, чем взрослые могут представить. С этого начинается вера в себя.

- Можно ли сказать, что детские проекты Федерации - это часть вашей воспитательной работы?

- Да, безусловно. Например, когда мы проводим детские старты, посвящённые важным государственным датам, это не формальность. Мы хотим, чтобы ребёнок понимал: спорт связан не только с результатом, но и с уважением к стране, к памяти, к людям, которые жили и трудились до нас. Через спорт можно очень естественно воспитывать патриотизм - без громких слов. Ребёнок учится уважать флаг, команду, соперника, тренера, родителей. Он учится понимать, что его труд - это часть чего-то большего. Именно поэтому событие с "Огнём памяти" для меня так важно. Оно очень точно совпадает с тем, что мы стараемся делать в Федерации: соединять спорт, воспитание и уважение к истории.

- История Дениса Петрашова часто звучит как пример для молодых спортсменов. Почему она важна для вас?

- Потому что Денис показывает детям, что путь возможен. Спортсмен из Кыргызстана может выйти на мировой уровень, учиться за рубежом, побеждать на крупных соревнованиях и представлять свою страну достойно. Но я всегда подчёркиваю: такие результаты не появляются случайно. За ними стоят талант, тренеры, семья, международная подготовка, работа Федерации, соревнования, годы дисциплины. Для детей это очень сильный пример. Они видят, что плавание может стать не только спортом, но и дорогой к образованию, международному опыту и новым возможностям.

- Что сегодня является главным препятствием для развития плавания в Кыргызстане?

- Инфраструктура. Нам очень нужны доступные бассейны, современные условия, больше возможностей для тренировок. Плавание невозможно развивать полноценно без воды, дорожек и времени в бассейне. Но при этом я не считаю, что мы должны ждать идеальных условий. Если ждать, мы потеряем детей, которые хотят заниматься уже сегодня. Поэтому Федерация делает всё возможное: проводит соревнования, поддерживает спортсменов, развивает судей, работает с международными организациями, ищет партнёров. Да, условия сложные. Но именно в таких условиях особенно видно, кто действительно верит в дело.

- Что вы хотели бы оставить после себя в кыргызстанском плавании?

- Не отдельное мероприятие и не одну медаль. Я хотел бы оставить систему. Систему, в которой дети могут заниматься плаванием. В которой есть тренеры, судьи, соревнования, международные связи, спортивная память, уважение к ветеранам и вера в новое поколение. Если через годы люди скажут, что в Кыргызстане появилась настоящая культура водных видов спорта, что дети получили больше возможностей, что наши специалисты стали заметны на международной арене, значит, работа была не напрасной.

- После церемонии передачи "Огня памяти" какой главный смысл вы бы хотели донести до молодых спортсменов?

- Я бы хотел, чтобы они понимали: спорт - это не только про личную победу. Это про ответственность. Ответственность перед собой, перед родителями, тренером, командой, страной и памятью тех, кто дал нам возможность жить под мирным небом. Когда ребёнок это понимает, он становится сильнее не только как спортсмен, но и как человек. Для меня это и есть главная цель: через спорт воспитывать поколение, которое будет здоровым, образованным, дисциплинированным, благодарным и готовым служить своей стране. Именно такие дети и есть будущее Кыргызстана.