В Бишкеке стартовал традиционный автопробег ко Дню Победы

От площади Победы в Бишкеке стартовал традиционный автопробег, посвященный Дню Победы.

Организаторами мероприятия выступили генерал-полковник Абдыгул Чотбаев (ОО "Боевое братство") и полковник Сатыбек Молдалиев (ОО "Ветераны Баткена"). В акции приняли участие представители ветеранских организаций, общественных объединений и управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызстана.

В этом году маршрут автоколонны пролегал через Бишкек, село Байтик, мемориальный комплекс "Ата-Бейит", воинскую часть в Кой-Таше и село Беш-Кунгей. В каждом населенном пункте участники останавливались у памятников, чтобы возложить цветы и поздравить жителей страны с праздником.

Перед стартом у Вечного огня состоялся митинг-реквием. Начальник Генштаба Вооруженных сил КР генерал-майор Тариэль Отомбаев напомнил о неоценимом вкладе народа Киргизской ССР в Победу над фашизмом и подчеркнул важность сохранения памяти о павших героях.

Особенностью этого года стало участие мотоклуба T.O.R. и поискового движения "Наша Победа - Биздин Жениш". Активисты изготовили копии знамен 385-й стрелковой и 8-й гвардейской Панфиловской дивизий - легендарных соединений, сформированных в нашей республике. Символично, что эти знамена провезли именно по тем селам Чуйской области, откуда в годы Великой Отечественной войны бойцы уходили на фронт.