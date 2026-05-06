Русский дом приглашает на праздничные мероприятия ко Дню Победы

Русский дом в Бишкеке 9 мая проведет праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посетителей будут принимать с 12:00 до 20:00.

Как сообщают организаторы, в течение дня запланированы выступления творческих коллективов, концерты, лекции, викторины, кинопоказы и программы для детей. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте .

На бульваре Эркиндик выступят известные артисты, детские коллективы, исполнители авторской песни и участники "Среднеазиатской Романсиады". Также для всех желающих организуют вальс Победы.

Жители и гости столицы смогут принять участие в пешеходных экскурсиях по бульвару Эркиндик. Они стартуют в 13:00, 15:00 и 17:00. Участникам расскажут об истории города и событиях военных лет. Записаться можно по ссылке.

Дополнительные программы подготовили Молодежный интеллектуальный клуб и Исторический клуб. В их рамках пройдут тематические викторины, посвященные ключевым датам, военным операциям, городам-героям и историческим личностям.

Для детей организуют мастер-классы по созданию открыток, раскраске гипсовых магнитов и рисунков, посвященных символам Победы.

В течение дня в Русском доме будут работать выставки, посвященные теме Победы, а библиотека превратится в кинозал, где покажут художественные, документальные фильмы и мультфильмы.

На главной сцене жителей города с Днем Победы поздравят артисты и общественные деятели. Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев отметил, что традиция отмечать праздник на площадке Русского дома и прилегающем бульваре продолжает развиваться и объединяет горожан.