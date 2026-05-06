Опыт Китая представляет ценность для сохранения экосистемы Кыргызстана

Когда речь заходит о Китае, многие жители Кыргызстана прежде всего думают о стремительном экономическом росте, современных технологиях и оживлённой торговле на наших рынках. Но мало кто знает, что на протяжении последних десятилетий Китай ведёт ещё одну тихую, но масштабную войну - войну с пустыней. И в этой борьбе он одерживает впечатляющие победы, которые могут стать бесценным уроком для всей Центральной Азии, включая нашу республику.

Эти успехи не остались незамеченными. Что особенно важно для нас - в 2026 году китайские специалисты активизировали сотрудничество со странами Центральной Азии, включая Кыргызстан. Китайско-Центральноазиатский центр сотрудничества по предотвращению опустынивания запустил скоординированное экологическое наступление в нашей стране, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, развернув передовые технологии, разработанные в Нинся-Хуэйском автономном районе для стабилизации региональных почвенных и водных ресурсов. Это решение последовало за оценочной миссией, завершённой в декабре 2025 года, которая выявила критические экологические болевые точки в четырёх странах Центральной Азии. Миссия определила области, где ученые, специалисты в этой сфере могут сотрудничать для решения таких региональных проблем, как засоление почв, эрозия и управление водными ресурсами, одновременно строя долгосрочные партнёрства для обеспечения экологической безопасности.

Что касается нашей страны, то, как показал недавний визит китайской делегации Китайско-Центральноазиатского центра сотрудничества по предотвращению опустынивания, Кыргызстан, где горные экосистемы особенно уязвимы, наибольший интерес представляют технологии лесовосстановления, селекции саженцев, устойчивых к засухе, и методы борьбы с водной эрозией на склонах. Страна также страдает и от опустынивания в низовьях и предгорьях.

Делегация центра провела переговоры с министерствами природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также сельского хозяйства, побывала на ключевых участках, включая зону лесовосстановления в городе Балыкчы. То есть не надо, как говорится, изобретать велосипед, а взять лучшее - научный подход, когда каждое решение основывается на исследованиях и данных, а не на энтузиазме. Опыт Китая в этой непростой борьбе имеет универсальную ценность для всех стран мира. Неважно, где находится пустыня - во Внутренней Монголии, Синьцзяне или в предгорьях Тянь-Шаня. Важны системный подход, научная обоснованность и главное - вовлечение местного населения, чтобы борьба с опустыниванием приносила реальный доход и улучшала качество жизни.

Так чем же опыт Китая может быть полезен Кыргызстану? Ответ кроется в двух грандиозных проектах-гигантах: преобразовании пустыни Кубуци и "зелёной стене", сдерживающей наступление Такла-Макан - одной из самых опасных пустынь планеты. Об этом vb.kg рассказал Сы Хунган, сотрудник Харбинского инженерного университета.

Пустыня Кубуци: триумф человеческого духа и научной мысли

Пустыня Кубуци, расположенная во Внутренней Монголии, - седьмая по величине пустыня Китая. Тридцать лет назад она была настоящим кошмаром для местных жителей. Пыльные бури накрывали регион до 50-60 раз в год, пески поглощали пастбища, уничтожали урожай и заставляли людей покидать свои дома. Эту пустыню называли "морем смерти". Местные жители вспоминают, что песок был настолько вездесущим, что проникал даже в закрытые помещения, а во время сильных бурь днём становилось темно, как ночью. Дороги исчезали под дюнами, и целые деревни оказывались отрезанными от внешнего мира. Скот погибал, не находя пастбищ, а люди болели от постоянного вдыхания пыли.

В 1950-е годы Китай считался одной из стран, наиболее подверженных опустыниванию в мире. В уезде Чжанъу провинции Ляонин, например, 90% территории составляли пески. Именно здесь в 1952 году был создан первый в Китае научно-исследовательский институт по борьбе с песками. Директор института Лю Бинь и его коллеги приняли смелое решение: интродуцировать сосну обыкновенную монгольскую из Большого Хингана для закрепления песков. Это было революционное решение. Традиционно считалось, что для контроля подвижных песков нужно использовать кустарники и травы, а посадка деревьев на движущихся дюнах противоречила законам природы. Однако пионеры песчаного контроля не были связаны традиционными правилами. Они сделали смелый прорыв и встали на инновационный путь, который никто не ожидал. Три года длился эксперимент по интродукции. В первый год погибли почти все саженцы. Но исследователи не сдавались. И в конце концов из маленьких сосенек сегодня вырос целый лес в песчаной местности, известный как "осень 1955 года".

Сегодня в Кубуци применяют целый арсенал современных технологий, в том числе минимально инвазивную пневматическую посадку леса. Специальная установка под давлением "впрыскивает" саженец в почву, не нарушая её структуру. Этот метод, разработанный при участии местного скотовода Гао Маоху, который начинал как простой пастух и стал экспертом по посадке деревьев, позволяет рабочему сажать до 2000 саженцев в день. Применяются и соломенные клетки (квадраты). Хотя этот метод не является оригинальным китайским изобретением, именно в Китае он получил самое широкое распространение и инновационное развитие. Метод заключается в том, что солома втыкается в песок так, что половина остаётся над поверхностью, образуя шахматное поле. Это увеличивает шероховатость поверхности, ослабляет силу ветра и задерживает песчинки - настоящий шедевр использования покоя для победы над движением.

Используется и технология "фотоэлектричество + озеленение". Огромные поля синих солнечных панелей, раскинувшиеся среди песков, не просто генерируют чистую энергию. Они создают тень, снижая температуру почвы и испарение драгоценной влаги. В Ордосе, Внутренняя Монголия, формируется "фотогальваническая Великая стена", которая после завершения в 2030 году будет иметь среднюю ширину 5 км и протяжённость 400 км. Все панели подняты более чем на 3 м над землёй, что позволяет растениям и сельхозкультурам расти под ними. Проект, который достигнет установленной мощности 100 млн киловатт, поможет обработать 200 тысяч гектаров песчаных земель.

За 30 с лишним лет упорного труда площадь озеленения в Кубуци превысила 6 000 кв. км. Более трети пустыни восстановлено. Количество пыльных бурь сократилось на 90%. Биоразнообразие выросло со 100 до 1026 видов растений и животных. Согласно оценкам ООН, накопленный эффект связывания углерода составил 15,4 млн тонн, а выделение кислорода - 18,3 млн тонн. Проект не только спас природу, но и вывел из бедности 102 тысячи местных фермеров и скотоводов. В 2015 году сообщество лесоводов Кубуци получило награду "Чемпионы Земли" - высшую экологическую награду ООН.

Великая зелёная стена: как удалось обуздать Такла-Макан

Пустыня Такла-Макан - крупнейшая пустыня Китая и вторая по величине подвижная пустыня в мире. Расположенная в Таримской впадине Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, её площадь составляет 340 000 кв. км. Более 70% Такла-Макан составляют подвижные пески, с дюнами, поднимающимися до 300 м в высоту, что сравнимо с высотой небоскрёба. Когда ветер дует с ураганной силой, дюны могут двигаться со скоростью 60-70 километров в час, легко активируя песок и вызывая наступление на окружающие территории. Климат здесь чрезвычайно засушливый: среднегодовое количество осадков менее 100 миллиметров, а испарение достигает 2500-3400 миллиметров. Температура почвы летом может подниматься до 60-70 градусов Цельсия. Сильное засоление почв ещё больше затрудняет выживание растительности. На протяжении тысячелетий подвижные пески неумолимо наступали, поглощая некогда процветающие оазисы. Уезд Чира в Хотанском округе вынужден был трижды переселяться из-за неумолимого наступления песков, и наступающие дюны однажды приблизились к центру уезда на расстояние всего 1,5 километра.

Но 28 ноября 2024 года мир стал свидетелем исторического события: китайским ученым удалось обуздать пустыню Такла-Макан. Вокруг неё сомкнулось кольцо защиты общей протяжённостью 3046 километров - это самый длинный в мире зелёный пояс, созданный для сдерживания песков. На протяжении более 500 дней и ночей труд более 600 000 пар рук, наконец, заполнил этот пробел, сплетя его в непрерывную ленту зелени. Это достижение было настолько значимым, что проект официально признан "Одним из десяти величайших инженерных достижений мира 2025 года" по версии Всемирной федерации инженерных организаций.

Как отметил директор Центра сотрудничества Фэн Чжаньвэнь, "китайский опыт предотвращения и контроля опустынивания имеет универсальную ценность, и миссия нашего центра - делиться этой мудростью и опытом со всем миром". И этот мир начинается здесь, в Центральной Азии, с нашего общего будущего, которое мы можем сделать зелёным. Совместными усилиями, опираясь на проверенные технологии и добрососедские отношения, мы сможем защитить нашу землю от наступления песков и передать будущим поколениям цветущие оазисы вместо безжизненных пустынь.