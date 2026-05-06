Жители Бишкека пожаловались на состояние парка имени Таранчиева

- Светлана Лаптева
В Бишкеке жители пожаловались на небезопасное состояние парка, названного в честь Исмаилбека Таранчиева. В парк журналистов пригласила местная жительница после появления информации о проведении акции по сохранению памятников Победы. По словам горожан, территория, которая должна быть местом отдыха для детей и взрослых, сегодня представляет реальную угрозу.

На детской площадке зафиксированы многочисленные повреждения. Доски на качелях выломаны, а из металлических конструкций торчат шурупы и гвозди. Ограждение в виде металлической сетки деформировано и крайне опасно, так как на острые прутья можно легко напороться. На верхней части горки выломаны доски, при этом сама конструкция выполнена из металлических листов с необработанными краями, о которые дети могут порезаться. Покрытие площадки сильно изношено и порвано, поэтому оно больше не выполняет свою защитную функцию.

Дополнительную опасность создает отсутствие разделения между детской и спортивной зонами. По словам родителей, качели расположены таким образом, что могут травмировать находящихся рядом людей, включая детей с инвалидностью. Жители также отмечают слабый контроль за территорией, поскольку в парке нет постоянного смотрителя или охраны. В результате этого неизвестные демонтировали и унесли несколько скамеек, выломав их прямо из плиточного покрытия.

При этом, как подчеркивают горожане, многие обещания, данные при реконструкции парка, так и не были выполнены. В частности, до сих пор отсутствуют волейбольная и баскетбольная площадки, а также футбольное поле. Кроме того, не были проложены беговые и велосипедные дорожки. Эти объекты, по словам жителей, планировались еще на этапе обновления парка, когда ему присваивали имя героя. Однако после того как село Пригородное вошло в состав города, о запросах местных жителей фактически забыли.

Сегодня парк остается единственным доступным местом для отдыха и прогулок местных жителей, особенно школьников. Ситуацию усугубило и то, что при строительстве нового корпуса школы была ликвидирована старая спортивная площадка. Теперь детям просто негде играть, так как нет условий, чтобы побегать или поиграть в футбол, и остается только парк, который сам по себе небезопасен.

Горожане также обращают внимание на символический аспект. Парк, носящий имя героя, находится в запущенном состоянии, что, по их мнению, не способствует формированию уважения к исторической памяти у молодежи. При этом жители считают, что территория могла бы стать современным общественным пространством с элементами спортивной инфраструктуры, зонами для сдачи нормативов ГТО и информационными стендами, объединяющими историю, спорт и авиацию.

Отдельно отмечается, что в последние годы в парке перестали проводить массовые мероприятия и праздники, так как они переместились в центр города. Жители подчеркивают, что ранее уже обращались к властям с просьбой привести парк в порядок. В том числе год назад журналисты VB.KG поднимали этот вопрос, а родственники героя также пытались добиться внимания к проблеме. Ответственность за содержание и безопасность таких объектов несут органы местного самоуправления, в том числе Мэрия города Бишкек.

Горожане надеются, что после очередной огласки ситуация наконец сдвинется с мертвой точки. Родители поделились своим мнением о том, что как только они видят кого-то из представителей власти на площадке, то сразу обращаются ко всем с просьбой помочь. Им рассказывали, что деревья здесь высадили сразу после окончания войны в 1945 году, когда с фронта не вернулись сыновья и отцы. Парк, высаженный в память о погибших родных, фактически является памятником Победы. А так как герои воевали за мир и будущее детей, то всё в этом парке должно быть лучшим, современным и безопасным.


Теги:
парк, Бишкек, Кыргызстан
