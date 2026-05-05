В Бишкеке прошел чемпионат города по спортивным бальным танцам

В Бишкеке на базе школы-гимназии №29 состоялся чемпионат города по спортивным бальным танцам, приуроченный к 148-летию столицы.

В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов в возрасте от 5 лет и старше, включая взрослых участников. Танцоры выступали в категориях "соло" и "пары".

По данным столичного муниципалитета, чемпионат имеет важное значение для спортсменов, поскольку его результаты учитываются при присвоении спортивных разрядов, а также служат основанием для отбора в состав сборной команды Кыргызской Республики для участия в международных соревнованиях.

В церемонии открытия принял участие директор Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек Канатбек Маматов.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами.

Организатором чемпионата выступили Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек совместно с Федерацией танцевального спорта Кыргызской Республики.


