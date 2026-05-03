Китайские компании заинтересовались энергопроектами Кыргызстана

Министр энергетики Таалайбек Ибраев и специальный представитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев приняли участие в форуме Шанхайской организации сотрудничества "Зелёное и устойчивое развитие", который прошёл с 26 апреля по 1 мая в провинции Чжэцзян (Китай).

По данным ведомства, в рамках визита стороны провели ряд переговоров и встреч, направленных на развитие сотрудничества в энергетической сфере. В частности, 29 апреля состоялась двусторонняя встреча Бакыта Торобаева с губернатором провинции Чжэцзян Лю Цзэ, где ключевое внимание было уделено вопросам углубления взаимодействия в энергетике.

30 апреля в городе Ханчжоу прошёл кыргызско-китайский бизнес-форум с участием более 150 представителей бизнеса. В ходе мероприятия обсуждались перспективы реализации совместных проектов и расширения практического сотрудничества.

Кыргызская сторона представила потенциал энергетической отрасли и крупные инвестиционные проекты. Это позволило наладить диалог с представителями китайских компаний и обсудить возможные направления взаимодействия.

Представители китайского бизнеса выразили заинтересованность в участии в энергетических проектах Кыргызстана. Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил на вопросы и отметил готовность кыргызской стороны к сотрудничеству с инвесторами.

Также в ходе визита Ибраев ознакомился с деятельностью завода по производству трансформаторного оборудования Kerun Intelligent Control. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.


Китай, сотрудничество, Кыргызстан, Минэнергопром
