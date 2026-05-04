Дочь чемпиона мира из Бишкека 14 лет не может вернуть отцовский дом

В истории кыргызского спорта имя Владимира Соколова вписано золотыми буквами. Первый в нашей истории чемпион мира по вольной борьбе среди молодежи, человек стальной воли и безупречной репутации, он привык к честной борьбе на ковре. Однако в жизни его семья столкнулась с противником, чей прием оказался куда коварнее - затяжным обманом, который длится уже почти полтора десятилетия. Сегодня его дочь, Олеся Соколова, вынуждена обивать пороги редакций, пытаясь защитить право на память об отце и свой родной дом.

Трагедия этой ситуации не только в юридической плоскости, но и в моральной. У кыргызов издревле считалось, что долг перед ушедшим - это священное бремя. Не вернуть долг семье покойного значит совершить тяжкий грех, навлечь позор на весь свой род. Но, похоже, для тех, кто завладел имуществом чемпиона, древние каноны чести и простое человеческое сочувствие не значат ничего.

"Эта история тянется с 2012 года. Тогда отец решил продать свой дом на Киркомстроме по адресу Тираспольская, 82. Покупателем выступил Толонбай Бекмуратов, который называл себя другом отца. Они оформили сделку у нотариуса, но деньги Бекмуратов так и не отдал. Была написана первая расписка", - с горечью вспоминает Олеся.

Чувствуя неладное, Владимир Соколов пытался вернуть дом обратно. Он не требовал компенсаций, а просто хотел восстановить справедливость. Однако вместо возврата документов он получал лишь бесконечные обещания. То есть время нагло затягивали, пользуясь доверчивостью прославленного спортсмена.

Спустя два года после начала этой тяжбы великий борец ушел из жизни. На похоронах Бекмуратов, глядя в глаза осиротевшей дочери, клялся, что в самое ближайшее время снимет дом с кредита и вернет его семье. Но слова так и остались словами. Олеся Соколова показывает последнюю расписку, датированую 2017 годом, в которой "друг отца" обязуется купить ей хотя бы однокомнатную квартиру. На дворе 2026 год, но у дочери чемпиона нет ни дома, ни квартиры, ни покоя.

"Последний год он вообще пропал, просто игнорирует меня. А мне уже не нужны деньги. Мне нужен мой отцовский дом. Там остались не просто стены, там была вся жизнь отца, то есть его заслуженные кубки, фотографии, мебель. Ничего этого не осталось, все кануло в никуда", - плачет женщина.

Ситуация выглядит вопиющей, если даже дочь человека, чье имя является гордостью нации, не может добиться правды, имея на руках все документы и расписки, то какую беззащитность чувствуют обычные граждане? Олеся Соколова не просит чужого, она молит о возвращении своего, родового гнезда, которое было вероломно отобрано у ее отца в момент его слабости. Это дело уже не просто частный имущественный спор, а проверка общества на вшивость: помним ли мы своих героев и способны ли мы защитить их детей от подлости тех, кто не знает слова "честь".