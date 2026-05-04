В Бишкеке выявили ЛГБТ-клуб в жилом доме

3 мая в Октябрьское РУВД Бишкека с заявлением обратилась горожанка Б.З. По её словам, соседи, проживающие на улице Менделеева, организовали в частном доме незаконный ЛГБТ - клуб. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

Факт зарегистрирован в журнале учёта информации, начата доследственная проверка.

В ходе разбирательства установлено, что владельцем дома является гражданка С.Ж., 1966 года рождения. В следственную службу Октябрьского РУВД были доставлены С.Ж., а также Дж.А., 1989 года рождения.

По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.