Налоговая служба Кыргызстана обновила требования к счетам-фактурам

- Назгуль Абдыразакова
Государственная налоговая служба Кыргызстана изменила порядок оформления корректировочных электронных счетов-фактур. Теперь при их выставлении необходимо указывать дату возникновения обстоятельств для корректировки, а не дату первоначальной поставки.

По данным ведомства, изменения уже действуют и касаются всех налогоплательщиков, использующих электронные счета-фактуры. Ранее при корректировке стоимости указывалась дата первоначальной поставки.

Корректировочный ЭСФ оформляется при изменении стоимости поставки, в том числе при возврате товара (полном или частичном), изменении цены, отказе от выполненных работ или услуг, а также при возврате оплаты.

Счета-фактуры и корректировочные счета-фактуры на товары необходимо оформлять не позднее пяти рабочих дней со дня поставки. В отдельных случаях срок составляет до десяти рабочих дней месяца, следующего за отчётным например, при реализации через торговые платформы, работе с населением или оказании услуг организациям и предпринимателям.

Обновлённый порядок утверждён приказом ГНС и размещён на официальном сайте службы. В ведомстве рекомендуют учитывать изменения для корректного отражения операций в системе "Электронный счет-фактура".

Нововведения направлены на повышение точности учёта и прозрачности налоговых данных.


URL: https://www.vb.kg/458285
ГНС, налоги в Кыргызстане
