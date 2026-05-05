На Родине и стены помогают, и врачи

- Нина Ничипорова
Пока ждала Расула Султангазиева, одного из наших ведущих хирургов (он делал перевязку пациенту, которого прооперировал накануне), обратила внимание на доску в хирургическом отделении, на ней указывались фамилии хирургов и прооперированных ими больных. Больше всех пациентов было у Султангазиева. И перед дверьми его кабинета стояли несколько человек. Один из них меня предупредил, что я буду в очереди за ним.

И сколько бы раз я не встречалась с Расулом Абалиевичем, картина не меняется. Сложилось такое впечатление, что он вообще из операционной не выходит. А если не оперирует, то найти его можно либо у постели пациента, либо в окружении больного и его родственников. И так каждый день – приемы, одна-две операции. Это минимум. Длятся они иногда по пять-шесть часов, а то и больше. Самое главное, что он, как говорят многие его коллеги, не боится браться за самые сложные случаи. Причем, как уточнил его коллега-анестезиолог Жаныбек Эркинбаев, в отделении все знают, что если за дело взялся Султангазиев, то все обязательно получится. Наверное, в хирургии и должны быть такие специалисты, как Султангазиев, занимающий в ней лидирующие позиции.

Расул Султангазиев и Жаныбек Эркинбаев – это замечательный профессиональный тандем, который, образно говоря, всю жизнь с чертом на ножах в борьбе за жизнь пациентов. Они работают вместе уже много лет и уверены друг в друге. И хотя считается, что главное действующее лицо в операционной хирург, но Расул Абалиевич честно признается, что очень многое зависит от анестезиолога, который обеспечивает безопасное состояние пациента для того, чтобы операция была возможна и успешно прошла.

- У нас часто приходится принимать быстрые ответственные решения. На ходу менять тип операции. И благодаря своим знаниям Жаныбек Сардалович всегда находит решения даже в нестандартных ситуациях, поэтому без него я не чувствовал бы себя так уверенно в таких сложных случаях как, например, во время недавней операции. Не каждый анестезиолог взялся бы дать наркоз нашей пациентке, - говорит Султангазиев.

Они выполнили одну из сложнейших в своей практике операций по удалению альвеококкоза. Альвеококкоз для нашей страны, увы, не диковинка. Мы живем в эндемичном регионе и ежегодно, только по официальным статданным, в Кыргызстане регистрируется более трехсот случаев. Страна эпидемиологически относится к красной зоне по эхинококкозу и альвеококкозу, который в медицине называют паразитарным раком. Подцепить его можно после того, как, например, погладил собаку и не помыл руки, или съел, не помыв, ягоды и овощи. Попавшие с них в организм личинки паразита - ленточного червя, оседают зачастую в правой доле печени.

Операции по поводу альвеококкоза печени считаются высокорискованными в хирургии. А в данном случае, помимо обширного поражения печени, в процесс были вовлечены другие жизненно важные органы. Риск потерять крайне истощенную пациентку был огромным. Хотя и исход без операции предугадать тоже было нетрудно. Но эта тяжелая ситуация имела счастливый конец.

Как рассказала 42-летняя Саламат, по совету родственника, которого оперировал Расул Абалиевич, она обратилась к нему по поводу одного заболевания, а врачи выявили другое, более опасное – большую опухоль в печени.

- Да, заражение у нее нашли случайно, женщина жаловалась на боли в ноге, из-за чего передвигалась с трудом. Во время же углубленного обследования мы обнаружили огромный паразитарный очаг в правой доле печени. Более того, опухоль проросла в диафрагму, практически "съела" ее и добралась до правого легкого, которое тоже сдавалась под натиском паразита, - пояснил Расул Абалиевич.

По его словам, это заболевание ведет себя как раковая опухоль, постепенно разрушая организм: альвеококкоз прорастает в сосуды, в разные органы, дает метастазы, может проникнуть в мозг и стать причиной смерти. Избавиться от него можно только хирургическим путем. Да и то не всегда. Бессимптомная стадия заболевания может продолжаться десять и более лет, в течение которых больные не предъявляют никаких жалоб. Когда появляется симптоматика - болевой синдром, желтуха, похудание, это, как правило, уже практически неоперабельная стадия паразита, который дал метастазы по всему организму. Человек может погибнуть точно также как от онкопроцесса.

По словам Саламат, новообразование у нее себя никак не проявляло. Но и откладывать операцию было уже нельзя. Судя по результатам обследования, опухоль успела разрастись до внушительных размеров. Почти шесть часов длилась операция. Через разрез в диафрагме Султангазиев убрал пораженную часть правого легкого и поставил дренажи для удаления жидкости и воздуха из плевральной полости. После "освободил" диафрагму от альвеококкоза, ушил образовавшуюся в ней дыру и для надежности швов вшил по периметру специальную операционную сетку. То есть грудная клетка была надежно закрыта. И затем приступил к выдворению паразита из печени. Говоря медицинским языком, была выполнена расширенная правосторонняя гемигепатэктомия - один из самых сложных видов резекции печени.

- Как и ожидалось, операция была очень напряженной. Острых моментов за шесть часов хватило с лихвой, - рассказал Жаныбек Сардалович. - Пока Расул Абалиевич боролся с альвеококкозом, я же чуть ли не ежеминутно контролировать давление, которое до операции у пациентки колебалось в пределах нижней границы - 90/60, а, наркоз, как известно, снижает его. При падении же давления буквально на несколько миллиметров ртутного столба нарушается кровоснабжение, а из-за этого страдают все органы, в первую очередь мозг, сердце, вплоть до его остановки. Поэтому постоянно приходилось подпитывать его разными растворами. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. И когда Расул Абалиевич оперировал на легком, пришлось в тройном объеме подавать кислород и контролировать, чтобы оно не порвалось. Ткань легкого вообще очень нежная, тем более, что у женщины легкое было уже повреждено и в придачу еще такая нагрузка на него во время оперативного вмешательства.

И после операции, по словам врачей, была напряженка. В первые дни после хирургического вмешательства на легком нередко возникает барботаж – ситуация, как говорится, Бог не приведи.

- Чего собственно мы больше всего и опасались. Это одно из наиболее опасных для жизни осложнений: воздух через дренажную трубку может попасть в пространство вокруг лёгких - в плевральную полость. А это приводит к коллапсу лёгкого, когда оно не в состоянии нормально расправиться. В этой ситуации развивается дыхательная недостаточность, нарушается кровообращение. И, как следствие, происходит остановка сердца, и наступает гипоксия мозга, - говорит Расул Абалиевич.

- Мы постоянно прослушивали лёгкие, чтобы убедиться в отсутствии патологического процесса в дыхательной системе, делали рентген-контроль грудной клетки. Легкое расправилось, катастрофы не случилось. Значит, операция закончилась удачно, - добавил Жаныбек Сардалович.

Вот уж поистине только высокий профессионализм, богатый опыт и ответственность Султангазиева и Эркинбаева позволяют им браться за самые сложные клинические случаи и спасать больных.

Пациентку уже выписали домой, она активно идёт на поправку. И даже нога, по словам Саламат, стала слушаться, и ей легче стало ходить. По мнению женщины, вовремя попасть в руки опытных специалистов оказалось для нее самой большой удачей в жизни, ведь практически ничто не указывало на такое смертельно опасное заболевание.

Как рассказал брат Саламат, они – этнические кыргызы, жили в Таджикистане и вернулись наконец-то на Родину. Видно, дома действительно и стены помогают…


