Как найти баланс между реновацией города и интересами жителей

- Светлана Лаптева
На третьем Ташкентском урбанфоруме эксперты обсудили сложную задачу - как обновлять город, не превращая жизнь горожан в кошмар. Население растет, и спрос на жилье, школы, детские сады и больницы постоянно увеличивается, но свободного места почти не осталось. В таких условиях властям приходится искать непростые компромиссы. Например, приходится выбирать между сохранением зеленых зон и строительством нужной инфраструктуры. Урбанисты сравнивают такую реновацию с операцией на открытом сердце, ведь город должен продолжать нормально функционировать, пока его перестраивают.

Конечно, всё упирается в деньги. Качественная городская среда требует больших вложений, поэтому без достаточного бюджета даже самые смелые идеи так и остаются на бумаге. Сейчас главная цель реновации заключается в создании так называемых центров притяжения. Это такие районы, где человек может не только жить, но и работать, а также с комфортом отдыхать.

Один из самых острых моментов касается отношений с собственниками жилья. Сейчас в Узбекистане обсуждают, не снизить ли порог согласия на реновацию с нынешних 100% до 80%. Это нужно для того, чтобы отдельные владельцы не могли блокировать проекты из-за завышенных требований. При этом властям приходится аккуратно соблюдать баланс, чтобы не ущемлять права частной собственности.

Также критически важно не забывать про транспорт. Если строить новые дома без продуманных дорог и развязок, город сразу встанет в пробки. Эксперты настаивают на том, что транспортное моделирование нужно проводить еще до начала любой застройки. Это позволит заранее понимать, какая нагрузка ляжет на дорожную сеть.

Отдельно эксперты обсудили внешний вид зданий. Введение дизайн-кода, который диктует единые правила для вывесок и фасадов, помогает убрать визуальный хаос, однако бизнес к таким ограничениям относится скептически, жалуясь на излишнюю жесткость требований.

В итоге участники форума сошлись на том, что универсального рецепта не существует. Качественная реновация - это всегда поиск равновесия между интересами жителей, возможностями бюджета и долгосрочным планом развития города. Ведь в конечном счете это не просто снос старого, а создание пространства, в котором хочется жить.


Узбекистан
