Мэр Каракола проверил подготовку к празднованию 9 Мая

Каракол активно готовится отмечать 81 год со дня Победы в Великой Отечественной войне. Город украшают праздничной атрибутикой, приводят в порядок памятные места, очищают улицы и скверы. В работу вовлечены все городские службы.

9-го мая в Караколе пройдут масштабные мероприятия, посвящённые Великой Победе.

Одним из ключевых событий станет традиционный марш "Бессмертного полка", в котором примут участие более 1000 человек. Жители и гости города пройдут колонной с портретами своих родных и близких участников Великой Отечественной войны, отдавая дань уважения их подвигу.

Также в программе возложение цветов к памятникам в Парке Победы, праздничные концерты и ряд культурно-патриотических мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодёжи.

В настоящее время на центральной площади ведётся активная подготовка к масштабному концерту - устанавливается сцена длиной в 34 метра, монтируется световое и звуковое оборудование. Программа предусматривает выступление звёзд отечественной эстрады, а также приглашённых артистов из России - Николая Баскова, легендарной группы "Любэ" и группы "Блестящие". Такой масштаб мероприятия в Караколе впервые.

Талантбек Иманов поручил уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности и комфорта для жителей и гостей города в период праздника. В частности, усилить меры общественного порядка, организовать работу медицинских служб и дежурство соответствующих экстренных служб.

"Нужно чётко и слаженно работать. Мы не имеем права подвести большое количество жителей Каракола и гостей города", - добавил Иманов.