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Строительство международного аэропорта "Каракол" завершено на 80 %

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- Бакыт Басарбек
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В ходе рабочей поездки в международные аэропорты "Иссык-Куль" и "Каракол" председатель правления ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов ознакомился с их текущим состоянием и ходом строительства. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

По сообщению пресс-службы ОАО "МАМ", на сегодняшний день строительство нового аэропорта "Каракол" идет в срок, приближаясь к завершению, где уже выполнено 80% работ.

В случае улучшения погодных условий, строительные работы на взлетно-посадочной полосе возобновятся, на данный момент они приостановлены.

Отмечается, что расширение взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Каракол" до 3750 метров направлено на обеспечение приема воздушных судов, таких как Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737, широко используемых в современной авиации в любое время суток.

После завершения строительства каракольский аэропорт сможет обслуживать 200-250 пассажиров в час. Расположенная на высоте 1704 метра над уровнем моря, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет соответствовать современным стандартам.


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URL: https://www.vb.kg/435664
Теги:
аэропорт, Каракол, Аэропорт "Манас"
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