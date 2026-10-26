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Скончалась младшая сестра Чингиза Айтматова - Роза Айтматова

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В Кыргызстане скончалась Роза Айтматова, младшая сестра писателя Чингиза Айтматова. Ей было 89 лет. Об этом сообщили её близкие в социальных сетях.

Роза Торекуловна Айтматова была кандидатом физико-математических наук, заслуженным работником образования Кыргызстана, педагогом и общественным деятелем.

Она окончила Кыргызский женский педагогический институт имени Маяковского, работала научным сотрудником Академии наук Киргизской ССР, занималась преподавательской деятельностью.

Роза Айтматова также возглавляла общественную организацию "Центр помощи женщинам", уделяя внимание вопросам защиты прав женщин.

Особое место в её деятельности занимало сохранение исторической памяти о семье Айтматовых.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования родным и близким Розы Айтматовой.


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URL: https://www.vb.kg/462594
Теги:
Чингиз Айтматов, Кыргызстан, семья
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