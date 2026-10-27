Глава ССИ Жыргалбек Курманбеков о новой эпохе судебного исполнения

За последнее время Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре КР совершила колоссальный рывок вперед. Рекордные показатели взыскиваемости, глубокая цифровизация процессов, ликвидация многолетних долгов и принципиально новый уровень дисциплины - ведомство демонстрирует результаты, которых не удавалось достичь годами.

Что стало главным драйвером таких масштабных преобразований - переход Службы под эгиду надзорного органа или комплексная реформа всей системы? На эти и другие острые вопросы в эксклюзивном интервью ответил директор Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре КР, подполковник юстиции Жыргалбек Курманбеков.

- Жыргалбек Курманбекович, в обществе до сих пор бытует мнение, что судебные исполнители занимаются только штрафами ПДД и мелкими долгами. Насколько этот стереотип далек от реальности и с какими самыми сложными категориями дел вам приходится работать?

- На самом деле этот стереотип далёк от реальности. Штрафы за нарушения правил дорожного движения и взыскание небольших долгов - лишь малая часть того, с чем ежедневно работают судебные исполнители. Наша главная задача - обеспечить реальное исполнение судебных актов и решений уполномоченных государственных органов. Ведь вынести решение суда - это только половина дела. Важно добиться того, чтобы оно было исполнено на практике, а нарушенные права граждан, организаций и государства были восстановлены.

В общем объеме нашей работы судебные решения занимают лишь 25–30%. Работа судебных исполнителей охватывает 13 различных категорий исполнительных производств. Нагрузка на сотрудников колоссальная: сегодня в Службе числится 380 судебных исполнителей, а всего в производстве находится около 800 тысяч документов. В среднем на одного сотрудника приходится около 2,5 тысячи производств, а если разделить равномерно - порядка 2 100 дел на человека. При этом в крупных регионах - Бишкеке, Чуйской области, Джалал-Абаде и Оше - нагрузка существенно выше.

За 9 месяцев на исполнение поступили тысячи дел, связанных с уголовными штрафами, конфискацией имущества, взысканием ущерба в доход государства по уголовным делам, исполнением постановлений о правонарушениях, имущественными спорами, взысканием задолженностей и исполнением решений, затрагивающих интересы семей и детей.

В частности, за отчётный период поступило 1 792 исполнительных производства по взысканию уголовных штрафов, из которых исполнено 926, или 51,67%. В результате взыскано 126 086 497 сомов. По делам о конфискации имущества из 1 321 поступившего производства исполнено 617, что составляет 46,71%. По взысканию ущерба в доход государства по уголовным делам поступило 96 производств, из которых исполнено 29, или 30,21%, на сумму 16 071 175 сомов.

Отдельно стоит сказать о конфискационных объектах. До перехода Службы в ведение Генпрокуратуры, начиная с 2014 года, многие конфискованные объекты не передавались на баланс государства в установленном порядке. На сегодняшний день мы передали их в доход государства на 100%. Если в прошлые периоды эта сумма составляла около 600 миллионов сомов, то за 2026 год достигла 11 миллиардов сомов. Сюда входят недвижимое и движимое имущество, продукты питания и контрабанда, задержанная на границе.

Значительный объём работы связан с исполнением постановлений о правонарушениях. За девять месяцев поступило 336 908 таких производств, из которых исполнено 304 458, или 90,37%. Общая сумма взысканий составила 624 529 313 сомов. Отдельную категорию составляют постановления, вынесенные в рамках проекта "Безопасный город": из 5 732 поступивших производств исполнено 4 242, или 74,01%, на сумму 7 885 756 сомов.

Важное направление деятельности - взыскание денежных средств в доход государства. По данной категории поступило 22 077 производств, из которых исполнено 7 833, или 35,48%. В государственный бюджет взыскано 49 108 396 сомов. Кроме того, судебные исполнители работают с требованиями государственных органов: в пользу Государственной налоговой службы поступило 2 784 производства, из которых исполнено 632, или 22,70%, на сумму 585 248 768 сомов. В пользу таможенных органов поступило 133 производства, из которых исполнено 12, или 9,02%, на сумму 7 535 692 сома.

Отдельную категорию составляют взыскания в пользу юридических и физических лиц. По требованиям юридических лиц поступило 12 041 производство, из которых исполнено 4 068, или 33,78%. Общая сумма взысканий составила 233 800 919 сомов. В пользу физических лиц поступило 6 568 производств, исполнено 1 132, или 17,24%, на сумму 469 285 130 сомов.

Значительный объём работы связан и с исполнением решений в пользу банковских и кредитных учреждений. За девять месяцев поступило 56 348 производств, из которых исполнено 9 266, или 16,44%. Сумма взысканных средств составила 816 980 733 сома. Такие дела нередко требуют тщательного анализа имущественного положения должников, установления источников дохода и принятия предусмотренных законом мер для обеспечения исполнения судебных актов.

Особое место занимают такие резонансные дела, как выселения, сносы, отобрание ребенка и трудовые споры. Например, по трудовым спорам за отчётный период поступило 35 производств, из которых исполнено 23, или 65,71%. По делам о выселении и вселении поступило 641 производство, исполнено 247, или 38,53%. Процедуры выселения и сноса часто вызывают недовольство должников, а также среди общественности, и нас порой обвиняют в сговоре или нарушениях. Но судебныей исполнитель обязан проводить поцессцальные действия в томчисле принудительного характера в целях исполнения решения суда и востановлению нарушенных прав взыскателей. Чтобы пресекать провокации и обеспечивать безопасность, мы привлекаем сотрудников МВД, МЧС, пожарных и скорую помощь, а все действия фиксируем на видеосъемку.

Помимо этого, судебные исполнители занимаются исполнением иных судебных актов и требований, включая проведение аукционов (электронных торгов), исполнение различных обязательств, установление и соблюдение графика общения с детьми, отобрание и передачу детей, а также другие категории дел. По этой группе за девять месяцев поступило 2 402 производства, из которых исполнено 572, или 23,81%. Сумма взысканий по данной категории составила 364 383 312 сомов.

Непростыми бывают и дела, в которых должники намеренно скрывают имущество, переоформляют активы на других лиц или уклоняются от исполнения судебных решений. В таких случаях требуются грамотный правовой подход, тщательная работа с документами, установление имущественного положения должника и взаимодействие с другими государственными органами.

Каждая категория исполнительных производств имеет свои особенности. За статистическими показателями стоят реальные люди, семьи, предприятия и государственные интересы. Поэтому работа судебного исполнителя - это не просто взыскание штрафов или долгов, а большая ответственность перед государством и обществом.

- Защита прав детей и алименты - самая чувствительная тема. Какими рычагами сегодня обладает Служба, чтобы заставить платить тех должников, которые прячут доходы или уезжают из страны?

- Защита прав детей и взыскание алиментов - одно из наиболее ответственных направлений нашей работы. У нас на исполнении находится порядка 60 тысяч алиментных дел. Алиментные обязательства продолжаются до 18 лет, а если ребенок учится - до 24 лет. За 9 месяцев по 1 093 делам исполнение было завершено в связи с достижением детьми совершеннолетия (1,86% от общего числа).

В последнее время количество обращений по алиментам выросло в десятки раз. Это связано с тем, что выплаты стали взыскиваться реально, граждане увидели работу Службы и начали массово обращаться. За каждым таким делом стоит благополучие ребёнка, которому необходимы питание, образование и медицинская помощь.

Служба располагает всеми законными механизмами воздействия: обращение взыскания на заработную плату, банковские счета и имущество, установление источников доходов и скрытых активов. Если должник намеренно скрывает доходы или переоформляет имущество, мы принимаем жесткие меры.

На законодательном уровне меры ответственности существенно усилены. Если раньше применялись штрафы, то сейчас действует строгая санкция - лишение свободы на срок до 3 лет по статье 178 УК КР (за уклонение от уплаты более года). Введен и административный арест: 3 суток при задолженности свыше 3 месяцев и 7 суток - свыше 6 месяцев. Уже есть практика, когда нарушителей взяли под стражу прямо в зале суда. Только за 9 месяцев по нашим представлениям возбуждено более 1 400 уголовных дел по ст. 178 УК КР. Благодаря такой принципиальной работе и жестким санкциям более 1 700 семей за последний период воссоединились и заново зарегистрировали браки.

Вместе с тем мы инициируем гуманные поправки во втором пакете законопроектов (в Семейный и Уголовный кодексы). Мы предлагаем, чтобы привлечение родителей к ответственности за алименты в прошлом не становилось автоматическим поводом для отказа их детям при поступлении на государственную или военную службу. Ошибки родителей не должны ломать карьеру ребенку.

Кроме того, мы заключили соглашение с Министерством труда и миграции для трудоустройства должников. Если человек заявляет, что не платит из-за отсутствия работы, мы официально направляем его на трудоустройство. К примеру, гражданина, уклонявшегося более полугода, устроили охранником в торговый центр, и он уже исправно выплачивает алименты.

Выезд должника за пределы страны сам по себе не прекращает его обязанностей. Для работы с теми, кто уехал за рубеж, активно используются международные механизмы. Служба вошла в состав Международного союза судебных исполнителей, объединяющего 101 страну (соответствующая заявка была подписана в Париже). Мы заключили двустороннее соглашение с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России, а также работаем в рамках Минской и Кишиневской конвенций. После процедуры легитимации судебных решений мы можем взыскивать задолженности с должников прямо на территории других государств по законам страны их пребывания.

- Раньше процесс взыскания ассоциировался с бумажной волокитой. Какие цифровые сервисы работают уже сегодня, чтобы гражданин мог в пару кликов узнать о задолженности или снять ограничение на выезд за границу?

- Сегодня цифровизация существенно упрощает взаимодействие граждан со Службой. У нас уже работает бесплатный онлайн-сервис проверки задолженностей через Государственный портал электронных услуг "Түндүк", а также через официальный сайт Службы и мобильные приложения. Гражданин может проверить наличие долга, узнать номер дела, имя и контакты судебного исполнителя.

Для еще большего удобства совместно с MegaPay во всех 56 подразделениях мы разместили персональные QR-коды. Человек прямо со своего мобильного кошелька может отсканировать QR-код соответствующего подразделения, узнать сумму и моментально оплатить задолженность или исполнительский сбор.

Параллельно в боевом режиме запущена новая система "АИС 2.0 исполнительного производства". Она в электронном формате интегрирована с 15 государственными органами, включая МВД, ГАИ, Минюст, "Кадастр", Соцфонд, Налоговую службу, ГУ Кызмат и ГУ Унаа. 26 банками на сегоднящний день заключены соглашения о сотруднечесте и заверщается процедура соглосования технической чести для интеграции программных обеспечений. Если раньше для наложения ареста на счета нужно было отправлять бумажные запросы в каждый банк (на что уходило время, чем злоупотребляли должники), то теперь постановления об аресте счетов и имущества направляются во все инстанции одновременно в один клик.

Оцифрована и запущена электронная система аукционов. Продажа конфискованного имущества должников (автомобилей, недвижимости) проходит абсолютно открыто и прозрачно на нашем сайте: любой гражданин после внесения 5% взноса может принять участие в торгах онлайн.

Что касается снятия ограничения на выезд за границу, после полной оплаты задолженности через мобильные приложения наши собственные ограничения снимаются оперативно - в течение 10–15 минут, хотя по регламенту на это отводится 24 часа. Для этого у нас сформирована круглосуточная дежурная служба. Единственное исключение - ограничения, наложенные непосредственно судами: их снятие происходит через вынесший орган. Кроме того, совместно с Погранслужбой принят приказ, позволяющий гражданам, у которых задолженность по штрафам не превышает 20 тысяч сомов и о которой они не знали заранее, оплатить её прямо в аэропорту или на чекпоинте и беспрепятственно вылететь.

- Работа судебного исполнителя психологически тяжелая и несет высокие коррупционные риски. Как сегодня решается вопрос с кадрами, нагрузкой на сотрудников и отбором чистых на руку специалистов?

- Вы подняли действительно важный вопрос. Работа судебного исполнителя требует не только юридических знаний, но и психологической устойчивости, принципиальности и личной ответственности, ведь сотрудникам приходится сталкиваться с конфликтами и сильным давлением.

Указом Президента от 23 июня 2025 года № 187 была создана Служба судебных исполнителей в системе Генеральной прокуратуры, что позволило кардинально пересмотреть кадровое обеспечение, материальную базу и профессиональную подготовку.

Требования к кандидатам установлены жесткие: высшее юридическое образование, соответствие по здоровью и психофизиологическим данным, отсутствие определенных судимостей. Что касается чистки кадров и борьбы с коррупцией, здесь компромиссов нет. Из-за возросших нагрузок, усиления дисциплины и жестких проверок из системы было уволено 102 человека. За 9 месяцев к дисциплинарной ответственности привлечен 331 сотрудник. Причины нарушений различные - от процедурных проступков и нарушения этики до несвоевременного принятия дел в производство.

Параллельно мы улучшаем условия труда. На момент перехода средняя зарплата судебного исполнителя составляла 28–30 тысяч сомов. Благодаря поддержке из бюджета выделено по 20 тысяч сомов материальной помощи госслужащим. Кроме того, из средств специального счета (куда поступает 10% исполнительского сбора) мы выплачиваем ежемесячные премии сотрудникам. Премирование привязано к жестким плановым показателям (KPI). К примеру, за 9 месяцев план по взысканию составлял не менее 60%, а ряд южных районов (например, Алайский) показал результативность в 90–95%. В Бишкеке из-за специфики и объема планка держится на уровне 55–60%. В будущем модуль KPI будет полностью зашит в систему "АИС 2.0", которая автоматически станет высчитывать премию исходя из объема проведенных действий и времени работы сотрудника.

Серьезно обновлена материально-техническая база. Через Минфин полностью закуплено новое обмундирование и единые прокурорские форменные шевроны. Закуплено 385 мощных компьютеров Dell последнего поколения, 443 комплекта единой мебели для всех подразделений и 10 профессиональных сканеров. С их помощью мы полностью переводим бумажные архивы Службы начиная с 2021 года в электронный формат. Из 56 подразделений 34 уже переехали в собственные отдельные здания. Проведен капитальный ремонт 5 объектов (в Токтогульском, Октябрьском, Свердловском районах и др.).

- Служба за последнее время сделала резкий скачок вперед. Переход в ведение Генеральной прокуратуры КР стал главной причиной этих перемен или сработало что-то еще?

- Прежде всего хочу подчеркнуть, что этот масштабный прорыв стал возможен благодаря системной и глубокой реформе, запущенной Президентом страны Садыром Нургожоевичем Жапаровым и руководством Генеральной прокуратуры. Была поставлена четкая цель - навести порядок, исключить волокиту и защитить права граждан и государства.

При этом я ни в коем случае не хочу умалять работу судебной системы - в период нахождения службы при Верховном суде работа тоже шла в своем русле. Однако перевод Службы под крыло Генеральной прокуратуры кардинально изменил сам подход к делу.

Прокуратура - это надзорный орган с высочайшим уровнем дисциплины и четкой вертикалью. Каждое из наших 56 подразделений сегодня тесно подвязано к соответствующей районной прокуратуре. Это обеспечило мгновенную связку и плотное взаимодействие со всеми уполномоченными службами - налоговиками, ГАИ, милицией, СОБР. Если раньше наши представления о возбуждении уголовных дел в органах дознания могли "висеть" месяцами, то сегодня под надзором прокуратуры каждому факту уклонения сразу дается строгая и своевременная юридическая оценка.

Регулярный надзор, неотвратимость наказания и жесткий контроль сводят к минимуму любые коррупционные риски и повышают ответственность каждого сотрудника. Гражданин должен быть уверен, что решение суда будет исполнено строго по закону. Работа у нас теперь идет в таком же ритме, как и в самой прокуратуре: сотрудники работают до 22:00–23:00 вечера, пока не закрыты плановые задачи.

- С какими главными цифрами и результатами Служба завершает уходящий год - какую сумму удалось взыскать в пользу государства и простых граждан?

- За девять месяцев 2026 года Служба взыскала в пользу государства около 11,7 миллиарда сомов. Общий процент взыскиваемости по всем поступившим производствам достиг рекордной цифры в 74,5%.

Защита прав граждан и организаций - наш главный приоритет. По итогам первого полугодия 2026 года общая сумма взысканий составила около 2,38 миллиарда сомов, из которых более 1,7 миллиарда направлено в пользу граждан, банков, кредитных организаций и юридических лиц. Отдельно по алиментным обязательствам взыскано более 466 миллионов сомов.

- Каковы ключевые задачи и главные реформы, запланированные Службой на будущий год?

- В 2027 году наша главная задача - продолжить реформирование Службы и повысить эффективность исполнения документов, чтобы решения судов не оставались на бумаге.

Первое направление - стопроцентная цифровизация. Мы планируем полностью завершить интеграцию "АИС 2.0" со всеми банками и госструктурами, завершить оцифровку архивных дел и свести к нулю бумажную волокиту.

Второе направление - укрепление кадрового потенциала и ввод автоматизированного учета KPI сотрудников при расчете заработной платы и премий.

Третья задача - повышение результативности взысканий, с особым акцентом на алиментные производства и возмещение ущерба государству.

Четвертый приоритет - искоренение коррупционных проявлений на самом зачатке и расширение международной правовой помощи с зарубежными странами в рамках Международного союза судебных исполнителей.

- Что бы вы лично хотели сказать людям, которые годами не могут добиться исполнения судебного решения, и тем, кто сознательно уклоняется от своих обязательств?

- Людям, которые годами ждут исполнения судебных решений, я хочу сказать: ваше право на справедливость имеет приоритетное значение. Я понимаю, как тяжело ждать, когда решение суда вынесено, но его исполнение затягивается. Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы такие ситуации не оставались без внимания. Призываю граждан активно интересоваться ходом производства, обращаться в Службу и открыто сообщать о случаях волокиты - мы обязаны оперативно реагировать на каждое такое обращение.

А тем, кто сознательно уклоняется от исполнения обязательств, прячет доходы или имущество, хочу напомнить: решение суда - это не рекомендация, а закон. Попытки уйти от ответственности не освободят от долгов, но приведут к суровым последствиям - от потери имущества и ограничения выезда за рубеж до административного ареста и реального лишения свободы. Уважение к закону начинается с ответственности каждого из нас.