Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции КР

Президент Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с сегодняшним важным государственным праздником – Днем Конституции Кыргызской Республики!

33 года назад, приняв нашу Конституцию, мы определили свою судьбу, вместе с тем заложили фундамент независимой государственности и провозгласили права и свободы человека высшими ценностями.

Наша Конституция – это правовой акт, обладающий высшей юридической силой. Она является источником нашей национальной идеологии и документом, определяющим основные особенности национальной идентичности. В нашей многоэтнической стране она служит идейным стержнем, укрепляющим единство и стабильность, благодаря которому каждый гражданин уверен в своей защищенности. Поэтому уважение к каждой ее статье должно быть для всех нас важнейшим принципом.

Сегодня, в эпоху стремительных мировых перемен, наша Конституция стала вершиной правовой системы страны и фундаментом развития, поскольку в ней воплощены ценности, определяющие настоящее и будущее нации.

На пути построения нового Кыргызстана наша Конституция обуславливает движение в ногу со временем и одновременно следование национальным интересам.

В настоящее время, создавая демократическое и правовое государство, где верховенство закона поставлено во главу угла, мы претворяем в жизнь поставленные цели через уважение к Конституции, принятой по воле нашего суверенного народа.

Наша с вами главнейшая задача – точно воспринимая и неукоснительно соблюдая каждую букву и высокий дух Конституции, воспитывать грядущие поколения в духе уважения к Основному закону, к богатейшей многовековой истории нашего народа, его традициям, наследию и честному труду.

Я твердо уверен, что, опираясь на положения Конституции и мудрость нашего народа, мы сможем построить независимый, безопасный и развитый новый Кыргызстан.

Каждому соотечественнику желаю крепкого здоровья и благополучной жизни.

Пусть наш любимый Кыргызстан процветает и развивается!

Пусть наша Конституция – главный ориентир и основная опора в развитии – будет для всех нас благословением!

С праздником вас!", - говорится в поздравлении президента.


