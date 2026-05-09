"Папа, оглянись вокруг! Мы помним!": "Бессмертный полк" в Кыргызстане

Десятки тысяч кыргызстанцев вышли сегодня на улицы своих городов, чтобы пройти бессмертным маршем памяти, неся над собой портреты победителей в Великой Отечественной Войне! Река памяти "разлилась" в Нарыне, Таласе, Манасе, Оше, а также в областных центрах.

Самый многочисленный полк прошел в Бишкеке – более тридцати тысяч горожан приняли в нем участие! В этом году он юбилейный – десятый по счету!

- Это долгожданный общий праздник, который люди делают себе сами! Словами это не передать – чтобы почувствовать невыразимую общую радость, нужно идти внутри колонны, говорить с людьми, петь фронтовые песни и кричать "ура"! Наша память о близких, вернувшихся и не вернувшихся с фронта – самое дорогое, что невозможно отнять и что нужно хранить, - уверенна координатор движения "Бессмертный полк-Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина.

Роза – дочь Победы

По традиции впереди пешей колонны ехали военные машины, в которых сидели самые старшие участники "Бессмертного полка". Одна из них – Роза Мударисова. Сегодня у нее – День рождения, ей исполняется 83 года.

- Когда я родилась на самом деле – мама точно не помнит. Говорит – все цвело тогда, наверное, был май. Но шла война, мама изо всех сил старалась спасти меня, там не до документов было. Папа ушел на фронт, он бился за Сталинград, там был тяжело ранен, но из госпиталя не поехал домой. Вернулся на фронт. Погиб в 1944-м. Когда стали делать мне документы, мама сказала: "Запишите её 9 мая. Это мой долг перед ее отцом. Она будет жить – вместо него!" - смахивая слезы, рассказывает Роза Мустафаевна.

Она не пропустила ни одного "Бессмертного полка" - каждый год ходила на него с портретом отца.

- Мне всегда кажется, что иду с ним за руку. Он рядом, а я ему говорю: "Папа, оглянись вокруг! Все мы есть, потому, что вы тогда победили! Смотри, какой у нас город! Смотри, сколько людей! Мы всё помним! – улыбается, сквозь слёзы Дочь Победы.

Первый полк – он важный самый

- Расцветали яблони и груши, - запела, растянув баян, Гульфия Хайбуллина.

- Поплыли туманы над рекой, - робко и звонко присоединилась к ней Эмилия. К этому дню она готовилась заранее – ей сшили форму, она выучила военные песни. А еще – запомнила всё-всё, что ей рассказали про прадедушку.

Стамбай Жумашев прошел войну, госпиталь, плен. Выжил – и прожил достойную, долгую трудовую жизнь. И сегодня его портрет в "бессмертном полку" несла правнучка, у которой с прадедом – одни и те же глаза! Она радостно смотрит ими на мир, потому, что дедушка Стамбай бесстрашно смотрел когда-то в адские глаза войны.

Это – наша общая память!

В этот раз – впервые за все годы – можно было снимать шествие с железнодорожного моста на улице Льва Толстого. Там убрали рекламные щиты и электрические провода, и уже ничто не мешало видеть огромную и многочисленную реку памяти, которая растянулась по столице на многие километры.

Захватывающее зрелище – от которого в сердце пульсируют слова "Здесь нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в единую слиты". В колоннах бок о бок идут люди всех возрастов и национальностей, и все радуются радостью друг друга.

Завершается шествие возложением цветов у "Вечного огня". И здесь сердца всех начинают биться в унисон. Малыш сложил ладошки и читает Куран о дедушке и всех, кто погиб. Православные священники и сестры милосердия осеняют себя крестным знаменем и тоже молятся о погибших. Тысячи человек преклоняют колено и склоняют головы перед огнем памяти и шепчут "Спасибо за Победу!"

…"Бессмертный полк" прошагал по столице, но люди не спешат расходиться. Они идут есть солдатскую кашу и слушать песни военных лет, которые гордо звучат над площадью Победы. И даже здесь они стоят плечом к плечу со своими родными ветеранами, разделяя с ними радость этого дня, который никогда не станет для них – обычный. Потому, что он – особенный!

P.S. Отдельная благодарность всем службам города за безупречно организованный праздник. Милиционеры в этот раз были предельно вежливыми и доброжелательными, но при этом выполняли свою работу. И, конечно же, огромное спасибо заместителю председателя Правления общественного движения ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов "Боевое Братство" КР Эмильбеку Ункуеву, который уже много лет координирует построение и ведет колонны дорогой Памяти.