Николай Басков – кыргызстанцам: "Наша сила в единстве"

Этот праздник объединяет все народы. Мой дед в 19 лет пошел воевать за наше будущее. Плечом к плечу, без привязки к национальности, мы шли к общей великой победе, чтобы сегодня смотреть, как наши дети, внуки, правнуки радуются и строят будущее наших великих стран. Об этом в своем выступлении на празднике 9 Мая в городе Каракол сообщил заслуженный певец России Николай Басков.

Отдельно он поздравил с праздником "всех выдающихся, любимых наших великих ветеранов".

"Это их огромная заслуга. И как всегда говорят, если люди не помнят прошлого, у них никогда не будет будущего. Я желаю нам всем, прежде всего, веры, силы, здоровья и, конечно же, чтобы в наших сердцах всегда была память об этой великой, невероятной, жертвенной победе, которая сегодня дала нам быть вместе, быть рядом. И сегодня опять то время, когда мы не имеем права разъединяться. Наша сила в единстве. С праздником!", - подчеркнул Николай Басков.

Отметим, заслуженный певец России стал почетным гостем празднования 9 Мая в городе Каракол. Он также принял участие в акции "Бессмертный полк" вместе с кыргызстанцами.