В Бишкеке нашли заброшенное захоронение основателя психиатрии Кыргызстана

- Светлана Лаптева
Во время субботника на Северном кладбище Бишкека добровольцы и участники поискового движения "Наша Победа - Биздин Жениш" обнаружили в крайне запущенном состоянии могилу выдающегося ученого, профессора Николая Витальевича Канторовича. Его называют одним из основоположников психиатрической службы и медицинской психологии Кыргызстана.

Особенно горько, по словам участников акции, на фоне запустения выглядела табличка "Охраняется государством" - она казалась почти издевательской. Когда-то здесь стоял добротный памятник, но за долгие годы без должного ухода захоронение оказалось погребено под грудой сухих веток, листвы и мусора.

Поисковики подчеркивают, что видеть такое отношение к человеку, чьими учениками стали несколько поколений врачей республики, больно. Николай Канторович родился в 1901 году в Вильно, окончил Первый Ленинградский медицинский институт и был представителем школы великого Владимира Бехтерева.

В годы Великой Отечественной войны профессор оставался в осажденном Ленинграде до самого конца блокады. Он работал для нужд фронта и медицины, сам едва не погиб от дистрофии. Эта страница его биографии - вклад в защиту города-героя - до сих пор остается малоизученной и ждет своих исследователей.

В 1944 году Канторович переехал во Фрунзе, где возглавил кафедру психиатрии Киргизского медицинского института. Именно при его активном участии в республике начали открываться психиатрические больницы и диспансеры, а также формировалась система подготовки профильных кадров. Более 20 лет Николай Витальевич занимал пост главного психиатра Министерства здравоохранения Киргизской ССР, написал более 120 научных работ и 10 монографий.

Интересны и семейные связи ученого: его родной брат Леонид Канторович был лауреатом Нобелевской премии по экономике, а один из дальних родственников - Адольф Сакс - считается изобретателем саксофона.

В ходе субботника поисковики также привели в порядок могилы Героев Советского Союза, обнаруженные на Северном кладбище в прошлом году. Среди них:

  1. Петр Петрович Сидоров - участник штурма Берлина;
  2. Михаил Григорьевич Шатов - летчик-ас;
  3. Иван Павлович Красильников - прошел всю войну, награжден за форсирование Днепра.

В мирное время эти люди строили будущее Кыргызстана, работая в МВД, энергетике и промышленности. Однако обращения поисковиков в профильные ведомства с просьбой помочь в уходе за могилами героев пока остаются без отклика.

Сегодня многие подобные захоронения лишены ухода, так как у ветеранов не осталось родственников. Общественники предлагают закрепить шефство над могилами Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и выдающихся деятелей науки за организациями и ведомствами, в которых они трудились.

"Героев нельзя забывать, и нельзя допускать, чтобы их могилы превращались в свалки. Это реальные люди и реальные истории подвига, которые мы обязаны сохранить", - заключили участники поискового движения.


