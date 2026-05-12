Мэр Бишкека ответил, почему сносят ограждения вокруг домов

Жители Свердловского района на встрече с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым в Кыргызско-Российском Славянском университете дважды обратились с просьбой не сносить ограждения вокруг жилых домов.

По их словам, закрытые дворы повышают безопасность, особенно в районах рядом с Ошским рынком и другими местами с высокой проходимостью. Жители отмечали, что при наличии ограждений во дворы не заезжает чужой транспорт, а доступ спецслужб, по их мнению, можно организовать внутри дворовой территории.

Часть участников встречи поддержала эту позицию, приводя конкретные жизненные примеры. Так, жители рассказывали, что иногда приходилось переносить пожилых людей на носилках через несколько дворов, поскольку территория была заставлена чужими автомобилями, а найти владельцев машин в экстренной ситуации было невозможно.

В ответ мэр привел противоположные случаи. Он рассказал, что к нему на прием приходила женщина, которая со слезами сообщила: из-за закрытого двора скорая помощь не смогла вовремя подъехать, что повлияло на исход ситуации.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что в городе действуют нормы, регулирующие установку ограждений, и любые конструкции должны быть оформлены в установленном порядке.

По его словам, при отсутствии разрешительных документов муниципалитет продолжит демонтаж незаконных ограждений, несмотря на разногласия в оценке их необходимости.