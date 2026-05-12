Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.25 - 103.10

Мэр Бишкека ответил, почему сносят ограждения вокруг домов

275  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители Свердловского района на встрече с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым в Кыргызско-Российском Славянском университете дважды обратились с просьбой не сносить ограждения вокруг жилых домов.

По их словам, закрытые дворы повышают безопасность, особенно в районах рядом с Ошским рынком и другими местами с высокой проходимостью. Жители отмечали, что при наличии ограждений во дворы не заезжает чужой транспорт, а доступ спецслужб, по их мнению, можно организовать внутри дворовой территории.

Часть участников встречи поддержала эту позицию, приводя конкретные жизненные примеры. Так, жители рассказывали, что иногда приходилось переносить пожилых людей на носилках через несколько дворов, поскольку территория была заставлена чужими автомобилями, а найти владельцев машин в экстренной ситуации было невозможно.

В ответ мэр привел противоположные случаи. Он рассказал, что к нему на прием приходила женщина, которая со слезами сообщила: из-за закрытого двора скорая помощь не смогла вовремя подъехать, что повлияло на исход ситуации.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что в городе действуют нормы, регулирующие установку ограждений, и любые конструкции должны быть оформлены в установленном порядке.

По его словам, при отсутствии разрешительных документов муниципалитет продолжит демонтаж незаконных ограждений, несмотря на разногласия в оценке их необходимости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458475
Теги:
Свердловский район, Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  