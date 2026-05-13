Айбек Джунушалиев: "За невыключенный аристон штрафовать не будем"

На встрече мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями Свердловского района, организованной во исполнение поручения президента страны, вопросы горожан не подвергались "фильтрации". Внимание уделили каждому обращению, независимо от масштаба озвученной проблемы.

Так, домком одного из многоквартирных домов подняла вопрос, который, по её словам, может показаться незначительным, но на деле касается многих бишкекчан.

"Я пенсионерка, а тарифы на холодную и горячую воду выросли. Когда открываешь кран, приходится долго проливать воду в ожидании действительно холодной. А это - лишние расходы. Может, пора штрафовать тех, кто не отключает аристоны от общей системы? Нужно подготовить постановление мэрии. Мы же везде читаем, что воду необходимо беречь", - обратилась жительница к градоначальнику.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что на данный момент городские власти не планируют вводить штрафные санкции за невыключенные водонагреватели.

"Пока штрафовать не будем. Если фиксируются подобные факты - составляйте акты, вызывайте представителей теплосетей, МТУ, а при необходимости подключайте и другие службы", - пояснил глава города.

Однако, судя по жалобам горожан, проблема уже выходит за рамки простого бытового неудобства. Так, в редакцию обратились жители улицы Чокморова: по их словам, в двух подъездах дома из холодного крана течет практически кипяток, а сантехника нагревается до такой степени, что "даже унитаз становится горячим".

Люди всерьёз опасаются, что из-за постоянного воздействия высоких температур могут пострадать канализационные сети, что в итоге приведёт к масштабной коммунальной аварии.

В подобных ситуациях специалисты советуют не ограничиваться устными жалобами. Необходимо документально фиксировать факты нарушений, обращаться в МТУ, теплосети, водоканал и управляющую компанию. При угрозе прорыва следует немедленно вызывать аварийные службы.

Стоит помнить: если будет доказано, что авария произошла из-за самовольного вмешательства в систему водоснабжения или неправильного подключения оборудования, виновные понесут ответственность - от административных штрафов до полного возмещения ущерба соседям и коммунальным службам.