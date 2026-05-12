Айваз Оморканов избран президентом НОК Кыргызстана

В Бишкеке состоялась Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) КР, по итогам которой новым главой организации был избран Айваз Оморканов. Голосование прошло 11 мая; по его результатам Оморканов стал официальным руководителем олимпийского движения страны.

На выборах он выступил в качестве единственного кандидата. Его кандидатуру поддержали 48 из 49 делегатов, при этом один голос был подан "против".

Айвазу Оморканову 30 лет. Несмотря на молодой возраст, он обладает значительным опытом работы в международных спортивных структурах. С 2021 года он занимает пост вице-президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF). На момент назначения в IIHF ему было всего 25 лет, что сделало его самым молодым вице-президентом в истории организации.

Назначение Оморканова рассматривается как важный шаг для укрепления позиций кыргызского спорта. НОК играет ключевую роль в подготовке атлетов к крупнейшим стартам, взаимодействии с международными федерациями и развитии олимпийских дисциплин внутри страны.

Ожидается, что под руководством нового президента комитет сосредоточится на развитии спортивной инфраструктуры, усилении поддержки национальных федераций и качественной подготовке спортсменов к Олимпийским играм и континентальным первенствам.

Для Айваза Оморканова работа в НОК станет новым этапом в карьере спортивного функционера, где приоритетными задачами станут развитие спорта высших достижений и расширение международного сотрудничества Кыргызстана.