Адылбек Касымалиев стал новым президентом Кыргызского футбольного союза

Сегодня в Бишкеке, в отеле Sheraton, прошел внеочередной конгресс КФС. По его итогам новым руководителем организации был избран первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Процедура прошла через открытое голосование. Касымалиев был единственным кандидатом на эту должность, и делегаты поддержали его единогласно. Также в состав исполнительного комитета КФС вошли Акылбек Маматов и Джохан Ералханов.

Срок полномочий нового главы и обновленного состава исполкома продлится до 2030 года. Ранее пост президента союза занимал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.