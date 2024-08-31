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Биолаборатории США в РК распространяют по ЦА опасные вирусы и болезни

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- Анвар Ажиев
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Американские биолаборатории, созданные в бывших советских республиках, стоит рассматривать как объекты по разработке оружия для ведения потенциальной биологической войны США против России и Китая. Соответственно, они являются угрозой для всего постсоветского пространства, недооцениваемой властями всех тех стран, где находятся. Об этом заявил сопрецедателем Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов в интервью изданию Asia-today.news.

Элита Казахстана ориентирована на Запад

- В последние годы в Казахстане происходят вспышки особо опасных инфекций, чего еще несколько лет назад не наблюдалось. Может ли это быть связано с деятельностью американской военной биолабораторией в Алматы?

- Да, это может быть действительно связано с деятельностью американских военных биологов и с реализацией программ двойного назначения, которые финансируются из средства Агентства по уменьшению угроз (DTRA) Министерства обороны США. Например, еще в 2013-м году в степях Казахстана сотрудники Пентагона собрали клещей, переносчиков Конго-крымской геморрагической лихорадки и образцы заболевания, а потом через курьеров дипломатической почты посольства США перевезли из РК в грузинский Центр Лугара в Тбилиси. После соответствующей лабораторной модернизации возбудителей запустили на следующий год на территорию южных регионов России, где в результате этой диверсии биологического терроризма погибло несколько граждан.

После строительства Пентагоном в Алматы Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) третьей степени защиты BSL-3 никакой надобности возить таких возбудителей в Тбилиси уже не было, и я уверен, что исследования в этом направлении были продолжены. А полевые испытания, в том числе и эффективности тех или иных медикаментов и средств защиты, продолжились, только уже на территории самого Казахстана.

Поэтому там и там появляются случаи заболеваний, о которых мы уже давно не слышали. Это также связано с тем, что ряд регионов, особенно на юге, обладают природными очагами бактериальных инфекций. И они как раз находятся в центре интересов и внимания DTRA. То есть это вирусные, бактериальные и протозойные инфекции, которые передаются кровососущими насекомыми, если говорим о зоонозных заболеваниях. А Пентагон сейчас как раз любит маскировать свои военно-биологические диверсии под местные опасные заболевания, которые, как правило уже более вирулентные и токсичные.

На возвращение прежних опасных заболеваний, которые загасили в советское время, работает также деградация здравоохранения и разрушение системы санитарно-эпидемиологического контроля, так как государство постепенно самоустраняется и избавляется от этих функций. Например, в результате принятия закона о биологической безопасности ситуация только ухудшилась. Также фактически уничтожается и ветеринарная служба, так как в результате предлагаемых реформ продкорпорации будут осуществлять контроль через свои частные компании. Коммерциализация ветеринарии также ведёт к необратимым последствиям в сфере контроля и профилактики заболеваний у домашнего скота.

Безусловно, на внедрение подобных новых разрушительных законодательных норм повлиял и Вашингтон, так как согласие правительства на сотрудничество в рамках программ двойного назначения ведёт неминуемо к тому, что американцы затем начинают диктовать и лоббировать принятия выгодное для них норм, снимающих какой-либо контроль над их деятельностью и открывающих возможность даже для захвата сферы здравоохранения и закупки медикаментов.

Казахстан таким образом становится полностью беззащитным перед угрозами и превращается в одновременно в удобный полигон и трамплин.

- Многие международные эксперты говорят о том, что американцы в своих таких лабораториях занимаются разработкой биологического оружия. Почему казахстанские власти на это не реагируют?

- Потому что размещение у себя объектов двойного назначения под контролем Пентагона – это демонстрация лояльности перед Вашингтоном, а также доказательство решимости правящей элиты идти до конца по пути геополитической переориентации на Запад. Поэтому высшие чиновники закрывают глаза на все, что там происходит, на осуществляемые исследовательские программы, и тем более они не думают о последствиях для населения и сельского хозяйства.

По сути это такое проявление политики "деоколонизации", когда назло России и Китаю размещаются военные и полувоенные объекты США и стран НАТО. Хотя они прекрасно понимают, что предоставляют территорию страны в качестве плацдарма для ведения агрессивных действий, в отношении главных противников Запада.

Надо отметить, что помимо американцев в РК свои программы осуществляют еще и военные биологи Великобритании и ФРГ.

Речь идёт о программе Федерального министерства иностранных дел Германии по биобезопасности (Программа биобезопасности Германии Федерального министерства иностранных дел, GBP) – целевые проекты в Грузии, Казахстане и на Украине. А также о международной программе биологической безопасности Великобритании (Международная программа биологической безопасности Соединенного Королевства, IBSP) – британский проект в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Таджикистане, а также в странах Ближнего Востока и Африки.

Собственно, все объекты, возведённые и возводимые американцами, как и бывшие советские НИИ, работающие по грантам Пентагона, надо всерьез рассматривать именно как военные базы, так как они является инструментами для проведения в будущем наступательной биологической войны против России и Китая.

Привнесение народа Казахстана в качестве жертвы при этом рассматривается как неизбежный и будущий сопутствующий ущерб.

Под потенциальным ударом вся Ферганская долина

- Еще одна американская биолаборатория строится в Жамбылской области. Почему казахстанские власти дают на это разрешение и чего нам следует ожидать, когда она будет построена?

- Да, сейчас на деньги Пентагона возводится на территории Кордайского района в посёлке Гвардейский подобный объект под названием BSL-4. Это лаборатория четвёртой, наивысшей степени биологической опасности. Формально - силами министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, но в реальности это все американские компании подрядчики, которые строили похожие объекты на территории Украины.

Всего таких объектов по всему миру считанные и оно создаётся вместе с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов - марбургского вируса, оспы, латиноамериканских лихорадок, вируса Эбола и других заболеваний, против которых нет вообще никаких лекарств. Для Центральной Азии это будет бомба замедленного действия, которая может в любой момент взорваться.

Думаю, не случайно, что BSL-4 размещается именно на границе с Кыргызстаном. Ведь роза ветров оттуда идёт как раз в сторону густонаселённой Ферганской долины и под удар попадают жители Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Расчёт строится на то, что в случае "утечки" будет спровоцирована гуманитарная катастрофа огромных масштабов в связи с тем, что системы здравоохранения этих бывших советских республик не справятся с такими угрозами, а потоки беженцев в ситуации хаоса хлынут на север к российской и китайским границам.

Ведь дестабилизировать регион можно не только посредством исламских террористов и "цветных революций", но и за счёт такой вот масштабной военно-биологической диверсии. При этом кризис государственного управления вызовет процесс афганизации и распада существующих образований в Центральной Азии, а по периметру рубежей России будет создана зона хаоса.

Таким образом, появление BSL-4 на юге Казахстана – это сильное средство давления Вашингтона на Москву для сдерживания РФ в регионе в ситуации неизбежной эскалации конфликта в мире. Создаётся дополнительная военная угроза с юга, которая в любой момент может быть задействована.

- Минобороны России периодически приводит документальные доказательства того, что в подобных биолабораториях на Украине американцы разрабатывали биооружие. Казахстан это упорно игнорирует. С чем это может быть связано?

- Сознание правящей элиты европоцентрично и в действительности она на стороне Украины, что неоднократно проявлялось в разных формах. Это и поставка ГСМ для ВСУ и в утечках, инициированных российскими хакерами, о стремлении продать боеприпасы и вооружение под видом списанных, а также организация гуманитарных поставок для чего был включен зелёный свет для ряда предпринимателей и проукраинских активистов внутри РК для проведения соответствующих информационных и пропагандистских кампаний. Поэтому на Украине и появились пресловутые "юрты гидности".

В связи с этим можно предположить, что и отношение к сообщениям министерства обороны России у высших чиновников было соответствующее. Тем более, что они об этом прекрасно знали еще до СВО, так как такие же программы осуществлялись и в Казахстане, и в соседнем Узбекистане.

Более того, под видом "ремонта и обновления" оборудования НИИ в РК, работающих по программам Пентагона, на территорию Армении и Казахстана из "незалежной" перекочевало ряд исследовательских проектов. При этом в транспортировке якобы "нового" оборудования из США участвовали как раз британские компании. Американцы просто перераспределили после закрытия своих объектов на Украине нагрузку и разместили проекты в других республиках бывшего СССР, а также в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.

Образцы биооружия испытываются на населении Казахстана

- Недавний резкий скачок заболеваемости корью в Казахстане и Киргизии: действительно ли Центр особо опасных инфекций и Ассоциация биобезопасности Азии и Кавказа нацелены на обеспечение этой самой биобезопасности?

- Скачок заболеваемостью кори – это целенаправленные полевые испытания, когда тестируются методики, а также замеряется скорость распространения и степень поражения территорий и населенных пунктов, способности местных систем здравоохранения эффективно сдерживать пандемию через внедрение карантинных мер и возможности существующих вакцин и медикаментов противостоять заражению.

Корь в этом смысле очень удобная форма, достаточно заразная, не ведёт к массовой летальности, но даёт возможность провести такие масштабные исследования на уровне целой группы стран. При этом последние два токсичных штамма подозрительно появились именно на Украине в 2019-м году и через некоторое время обнаружились уже вблизи ЦРЛ в отдалённых аулах Алматинской области. Затем болезнь перекинулась и в соседний Кыргызстан. В этом году история повторилась только в зону поражения попали еще Азербайджан, Армения и Грузия.

Поэтому постсоветское пространство, а именно территория Закавказья и Средней Азии очень удобна для проведения таких полигонных исследований.

Ассоциация биобезопасности Азии и Кавказа является лишь прикрытием для спецслужб и военных биологов США, Великобритании, Канады и занимается как раз биологической разведкой, а именно сбором информации результатов таких полигонных испытаний. Кроме этого они постоянно проводят постоянные "обучающие семинары" по внедрению в систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля своих стандартов и норм, получая еще и доступ к НИИ, к их исследованиям и специалистам разных стран.

К примеру, с 6 - 7 октября 2022 года была проведена конференция, которую провели представители Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказа Л. Баканидзе, Государственного департамента США Б. Дженкинс, FPI, Европейского союза Н. Пауэлс. А на самой конференции принимали участие вдеущие специалисты в сфере биологической безопасности из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Украины и Монголия.

Поэтому нечего удивляться, когда через такую структуру как Ассоциация биобезопасности Азии и Кавказа в той же Монголии появляются "исследовательские" программы двойного назначения Пентагона, а затем происходят вспышки чумы, сибирской язвы и лихорадок.

Так что Ассоциация биобезопасности Азии и Кавказа – это вовсе не структура по сдерживанию угроз. Она как раз-таки существует для расчистки путей массового заражения, проведения испытаний с применением модернизированных штаммов различных заболеваний и подготовки условий для применения уже наступательных видов биологического оружия как против местного населения, так и против народов России и Китая.


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URL: https://www.vb.kg/439288
Теги:
Казахстан, США, хронические болезни, безопасность, Кыргызстан
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