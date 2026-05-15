Айпери Медет кызы лишилась лидерства в мировом рейтинге UWW

Кыргызстанская спортсменка Айпери Медет кызы утратила первую позицию в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории до 76 кг. Она удерживала лидерство с апреля 2026 года, однако после планового обновления списка сместилась на вторую строчку.

Изменения в табеле о рангах произошли по итогам Панамериканского чемпионата, завершившегося 10 мая в Коралвилле (США). На этом турнире действующая чемпионка мира из Эквадора Хенесис Розангела Реаско Вальдес завоевала серебряную медаль. Полученные рейтинговые баллы позволили эквадорке обойти кыргызстанку и занять первое место.

Несмотря на перемещение на вторую позицию, Айпери Медет кызы остается одной из главных фавориток в своей весовой категории. Текущая ситуация в рейтинге подчеркивает крайне высокую конкуренцию в женской борьбе на международной арене в преддверии ключевых стартов сезона.