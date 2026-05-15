Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента НАН

Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Национальной академии наук при Президенте КР. Соответствующее решение приняло руководство страны, о чем сообщила пресс-служба главы государства. Новым президентом НАН назначен Бекмамат Дженбаев.

Канатбек Абдрахматов возглавлял Академию наук с ноября 2022 года. На выборах, прошедших в тот период, он был единственным кандидатом и получил поддержку научного сообщества. До официального избрания он временно исполнял обязанности главы учреждения, а ранее в течение многих лет руководил Институтом сейсмологии НАН.