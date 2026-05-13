Для президента "атамбаевские" и "бакиевские" - народ Кыргызстана

Если кто-то из бывших-беглых решил реально помочь людям – это не повод отвергать помощь из мести, сводить счёты и идти на принцип.

Ещё два года назад, летом 2024-го, президент Садыр Жапаров рассказал, что выделил более гектара земли родственникам погибших в апрельских событиях 2010 года. Близкие погибших "апрелевцев" обратились к президенту с неожиданной, на первый взгляд, просьбой. Они, находящиеся в бедственном положении, связались с Курманбеком Бакиевым, который пообещал в счёт компенсации за моральный и материальный ущерб построить для них швейную фабрику.

Если честно, горе тех, кто потерял близких во время очередной "революции", никакими деньгами не измерить. Как никакими деньгами Бакиеву не загладить свою вину перед когда-то поверившими ему и преданными им кыргызстанцами. У тех, кто в отчаянии обратился к Жапарову, были серьёзные претензии и в адрес временного правительства, которое пришло на смену бакиевскому кровавому режиму… Но на этом президент призвал их остановиться и не ворошить прошлое.

Садыр Жапаров – руководитель твёрдой руки. Не дающий спуску никому, кто нарушает закон и наплевательски относится к народным нуждам и интересам. При этом именно он неоднократно говорил о необходимости зарыть топор войны, отказаться от взаимных обвинений и пойти навстречу друг другу (даже в случае, если "друг" оказался совсем не другом). Именно Жапаров в феврале 2023 года организовал встречу со всеми бывшими президентами Кыргызстана - не из-за своей "мягкотелости" и готовности простить буквально всем буквально всё, в том числе самые страшные преступления. На это мероприятие он пошёл с единственной целью – примирение ради единства и процветания Кыргызстана.

Всё, что делает президент, по сути, подчинено именно этой благородной цели.

Кстати, сразу после этой исторической встречи родственники погибших в апрельской революции провели митинг-реквием, выступив против возвращения и реабилитации экс-президента Бакиева и всего его семейства…

Буквально через год ситуация изменилась. Они, терпящие лишения родные и близкие погибших, вышли на Бакиева и заручились его обещанием оказать тем, перед кем он сильно виноват, хотя бы существенную материальную поддержку.

"Я радуюсь, если кто-то создаёт условия и улучшает жизнь даже двух семей, а не двухсот, - говорил в 2024 году президент Жапаров, выделяя землю под строительство швейной фабрики. – Как президент, я отвечаю за судьбу каждого кыргызстанца. 205 родственников погибших в апрельских событиях создали акционерное общество. Землю мы выделили этому АО, а не кому-то одному из них. Будет построена фабрика или нет, не могу сказать. Я не знаю, как договаривались "апрелевцы" с Бакиевым. Дадим им время. Если фабрика не будет построена, землю быстро вернём государству".

Спустя два года, весной 2026-го, Садыр Жапаров посетил эту самую швейную фабрику. Признавшись: "Думал, что Бакиев не построит. А сейчас вижу – построил".

Семьи погибших и пострадавших действительно получили от Бакиевых швейную фабрику, общежитие и детский сад. Семейство Бакиевых, как говорят "апрелевцы", неоднократно предлагало взять на себя моральную и материальную ответственность и выплатить компенсацию. "Прошлое уже не вернуть, жизнь назад не повернуть, поэтому мы решили, что лучше добиться помощи для пострадавших. Президент Садыр Жапаров выделил землю, а Бакиевы профинансировали строительство швейного цеха на 400 человек с общежитием на 320 человек и детским садом на 220 детей".

Большинство кыргызстанцев, включая президента, искренне порадовались за добившуюся хорошей компенсации часть "апрелевцев". Кто-то осудил их за "продажность". Кто-то высказал недовольство и в адрес президента, якобы поддерживающего бакиевский клан и намеревающегося вернуть свергнутого "экса" в Кыргызстан.

"Апрелевцы" продались, скажут некоторые, - сказано в обращении участников апрельских событий. – Но прежде чем так говорить, стоит "надеть обувь "апрелевцев" - побыть на нашем месте". Ещё два года назад Садыр Жапаров обращал внимание на крайне бедственное положение просителей. Теперь их жизнь значительно улучшилась – что в этом плохого?

Что же касается якобы готовящегося победоносного возвращения Бакиева, то пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил внятно: посещение Садыром Жапаровым швейной фабрики никак не связано с принятыми ранее судебными решениями и юридическими вопросами по событиям 2010 года. "Все судебные решения и правовые оценки остаются в силе".

Напомним: бывший президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев заочно по совокупности приговорён к тридцати годам лишения свободы. В апреле прошлого года Конституционный суд разрешил пересмотр его уголовных дел при условии личного возвращения в Кыргызстан. Так что если приедет – не триумфально, на белом коне, а прямиком отправится в суд. И строительство швейной фабрики никак на это не влияет.

Президент Садыр Жапаров опирается на закон и исходит в первую очередь и прежде всего из интересов доверившегося ему народа. Наверняка он поддержал бы подобную акцию и со стороны Атамбаева, и со стороны Акаева… Но те с материальной помощью бывшим соотечественникам что-то не спешат,