Захоронение композитора Петра Шубина в Бишкеке теперь под охраной России

30 апреля Правительство Российской Федерации внесло изменения в Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение. Впервые в список включены объекты, расположенные в Кыргызстане.

В обновленный перечень вошли захоронения выдающихся деятелей науки, культуры, искусства и общественной жизни, а также людей, внесших вклад в развитие двусторонних связей.

В Бишкеке в список включены захоронения на Северном кладбище: В. Я. Васильева, А. А. Волковой, Н. И. Захарьева, В. Ф. Казакова, А. З. Квитко, П. В. Кириченко, М. Н. Лущихина, Э. Э. Маковского, Б. Ф. Малышева, О. М. Мануйловой, Ф. М. Стукошина, Г. А. Сухомлинова и К. К. Юдахина.

Также в перечень вошло место погребения П. Ф. Шубина на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" в Бишкеке.

На Юго-Западном кладбище столицы историко-мемориальный статус получили места погребения М. А. Рудова и Л. А. Шеймана.

В Иссык-Кульской области в перечень включено место погребения русского путешественника и исследователя Николая Пржевальского, расположенное на территории мемориального музея Н. М. Пржевальского и Х. Карасаева.

Кроме того, в список вошло место погребения А. И. Сергеева на Ошском городском кладбище.

Как отмечают в Россотрудничестве, включение объектов в перечень означает особое внимание со стороны государства и возможность проведения ремонтно-восстановительных работ. Работа по актуализации списка ведется на постоянной основе.

Напомним, что захоронение композитора Петра Шубина было обнаружено несколько лет назад во время проведения акции "Сохраним памятники Победы Кыргызстана" на Братском кладбище "Кызыл-Аскер". Руководство музыкальной школы имени Шубина откликнулось на инициативу по уходу за могилой. На фото: сотрудники школы во время субботника 1 мая 2026 года на Братском кладбище "Кызыл-Аскер".

Петр Шубин - один из основоположников профессиональной музыки Кыргызстана.

Петр Федорович Шубин (1894–1948) - композитор, дирижер, педагог и народный артист Киргизской ССР, сыгравший ключевую роль в становлении профессионального музыкального искусства Кыргызстана.

Он родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Оренбургской губернии. Музыкальное образование получил в Петербурге на курсах профессора Смоленского, а затем окончил Высшие музыкальные курсы по классу теории композиции и фортепиано.

В Кыргызстан Шубин приехал в 1928 году и фактически связал с республикой всю дальнейшую жизнь. Здесь он преподавал музыкально-теоретические дисциплины, работал в театре и занимался подготовкой первых профессиональных национальных музыкантов. Среди его учеников - многие будущие деятели кыргызского искусства.

В 1936 году Петр Шубин создал первый в республике оркестр кыргызских народных инструментов, ставший основой национальной оркестровой школы. Именно этот коллектив впервые начал исполнять произведения по нотам и получил широкое признание во время Декады кыргызского искусства в Москве в 1939 году.

Шубин также писал музыку к театральным постановкам, обрабатывал кыргызские народные мелодии и создавал оригинальные произведения на тексты кыргызских поэтов. За вклад в развитие культуры он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, а позже - народного артиста республики.

В Бишкеке его именем названа одна из известных музыкальных школ - в народе ее называют "Шубинка". В 2022 году на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" была обнаружена и приведена в порядок долгое время заброшенная могила композитора.