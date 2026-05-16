Мария Абакирова: "Если хотите жить в столице - будьте культурными людьми"

- Светлана Лаптева
Известный кинопродюсер Мария Абакирова во время встречи с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым выразила глубокое возмущение поведением некоторых горожан. По ее словам, уровень культуры участников встречи оказался удручающим: люди громко разговаривали по телефонам, шумели и толкались в очереди к микрофону. Продюсер призналась, что в возникшей давке сама едва не упала, и призвала жителей столицы к элементарному взаимоуважению.

Помимо этических вопросов, Мария Абакирова подняла тему сохранения культурного и архитектурного облика Бишкека. Она отметила, что ей больно наблюдать за разрушением исторического наследия города, приведя в пример судьбу парка имени Панфилова, изменения в облике здания Института физкультуры и ряда других знаковых объектов в центре столицы. Она подчеркнула, что если нынешнее поколение хочет оставить город внукам и достойно представлять его иностранным гостям, к Бишкеку нужно относиться гораздо бережнее.

Саму Марию Абдыласовну на встречу с градоначальником привел насущный коммунальный вопрос. Она пожаловалась на низкое качество работ по замене коммуникаций в ее доме на бульваре Эркиндик. Подрядчики, занимавшиеся ремонтом дороги и сетей, не завершили работы по обустройству отмостки, оставив после себя множество недоделок, которые до сих пор не устранены.

Напомним, что Мария Абакирова и Петр Елиференко являются одними из первопроходцев новой кыргызской киноиндустрии. Именно они стояли у истоков создания таких значимых картин, как "Селькинчек" и "Не плачь, носорог" режиссера Актана Арым Кубата (Абдыкалыкова), которые дали мощный импульс развитию современного отечественного кино. Кроме того, они выступили продюсерами фильма "Пешаварский вальс" - одной из наиболее серьезных киноработ о войне в Афганистане, снятой режиссером Тимуром Бекмамбетовым.


мэрия, Бишкек, культура
