Встреча с мэром дала результат: в квартале Эсенбекова устраняют течи

Глава квартального комитета №59 Первомайского района Илимбек Эсенбеков сообщил о первых результатах встречи с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым и оперативных мерах, принятых городскими службами. В ходе прямого диалога с градоначальником были подняты два критически важных вопроса - оплата проектно-сметной документации для строительства центральной канализации и систематическое бездействие отдельных муниципальных предприятий, которое приводит к авариям и разрушению инфраструктуры квартала.

Реакция со стороны муниципалитета последовала незамедлительно. По словам Эсенбекова, сразу после обращения был организован срочный комиссионный выезд с участием руководителей предприятий, которые ранее игнорировали заявки жителей. В ходе осмотра территории специалисты приступили к проработке четких графиков и определению сроков выполнения необходимых работ.

Особое внимание уделили аварийному участку на пересечении улиц Кустанайской и 9-го Января. Вопрос по ликвидации последствий аварии был передан заместителю руководителя ПЭУ "Бишкекводоканал" и взят под его личный контроль. Уже с сегодняшнего утра на месте задействована специализированная техника - рабочие устраняют течь, после чего планируется полное восстановление дорожного покрытия на данном отрезке.

В квартальном комитете подчеркнули, что ситуация остается на строгом контроле. Представители жителей намерены добиваться неукоснительного соблюдения утвержденных графиков и качественного выполнения всех обещанных восстановительных работ, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.