Ошский полпред перенял ташиевский стиль общения с госслужащими

- Канат Кожоев
Президент Садыр Жапаров меняет стиль управления государством, и меняет он его на всех уровнях, вплоть до самого мелкого чиновника. Подавая им, чиновникам, пример спокойного, выдержанного, вежливого и тактичного обращения с подчинёнными.

У самого Садыра Нургожоевича никогда не было проблем с тактом и выдержкой. Кто бы ни стоял перед ним, в чём бы он ни провинился, какие бы личные или общественные отношения ни вызывали в президенте негативную реакцию – Жапаров себе не изменяет. Он всегда предельно вежлив и корректен…

Чего, увы, не скажешь о руководителях рангом пониже. За последние годы с лёгкой (или нелёгкой) руки бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в Кыргызстане сложилась диковатая манера общения начальников с подчинёнными. Построенная на ощущении вседозволенности. "Я начальник, ты дурак" - многие главы-завы слишком буквально поняли эту саркастическую поговорку. И приняли её как руководство к действию.

Вспомним, как, мягко говоря, шокировал общество поступок Камчыбека Ташиева: в сентябре прошлого года во время инспекции больницы в Кочкоре он вырвал из рук главы райотдела ГКНБ телефон и выбросил в кусты. Начальнику не понравилось, что подчинённый отвлёкся во время мероприятия.

Тогда же, в сентябре 2025-го, прямо на совещании с участием Ташиева были закованы в наручники более двадцати должностных лиц. Такие же публично-унизительные задержания (хотя и не такие масштабные) проводились в Токмаке и Сузаке…

Вызывают ли у кого-нибудь эти чрезвычайные (но далеко не всегда оправданные) меры желание лучше работать? Вряд ли. Они будят в любом нормальном человеке самые низменные инстинкты – от страха до горькой обиды и затаённой злости.

Ташиевский метод управления подчинёнными переняли другие кыргызские начальники. В частности – полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев, который 14 мая по поручению Садыра Жапарова встретился с жителями города Ноокат. В ходе совещания встал вопрос о том, что, по словам местных жителей и мэра города, земля, принадлежащая предприятию "Тазалык", перешла в частную собственность.

Сотрудник ГКНБ объяснил, что с их стороны было сделано всё, что положено делать в таких случаях. Около года назад подано заявление, материалы направлены куда следует, есть обращение в суд. Губернатора такой ответ не удовлетворил.

- Где руководство ГКНБ Нооката? – решил он принять срочные мэры.

- В управлении Ошской области сейчас проходит собрание, он участвует там, - ответил один из сотрудников ГКНБ.

Телефонами подчинённых Аманкан Кенжебаев швыряться не стал. Недолго думая, он, фигурально выражаясь, разбрасывается увольнениями: "Передайте своему руководителю: пусть пишет заявление и уходит. Сегодня не внесу представление. ГКНБ – это отдельное государство? Сейчас выйду и позвоню. Мы сюда не играть пришли".

Оно, конечно, правильно. Какие могут быть игры, когда решаются важные городские проблемы? Однако начальник Ноокатского ГКНБ тоже не в карты пошёл играть. Будучи вызван своим непосредственным начальником (который тоже, между прочим, справедливо требует полной самоотдачи и железной дисциплины) – как, по мнению полпреда, он должен был поступить? Раздвоиться по Маяковскому: "до пояса здесь, остальное – там"? Да и негоже высокому начальству вроде полпреда президента публично демонстрировать подчинённым свою крутость и устраивать показательные порки. Грамотный руководитель сначала разбирается, что к чему, вникает в детали, только потом делает выводы. И делает их не в такой форме. Не бросается ни техникой, ни словами, не стучит башмаком по трибуне.

В 2022 году экс-депутат Эльмурза Сатыбалдиев "наехал" на молодых сотрудников бишкекской мэрии, объяснив это очень просто: "Если дети хамят, их надо ругать или даже бить. Никто не разрешал им смеяться".

Чуть раньше одна из вице-мэров Бишкека, комментируя своё желание уволиться, писала: "Я не могу работать, когда на меня кричат"…

Случаи, когда руководители повышают голос на подчинённых, оскорбляют (иногда и матом), в Кыргызстане систематически предаются огласке. Но ведь большая часть огласке не предаётся! Немалое количество больших и маленьких начальников возомнили себя небожителями, имеющими право – и на словесные унижения, и даже на рукоприкладство. Давно пора заканчивать с этой порочной практикой.

Именно сейчас, когда руководство государства сверху донизу повернуло на возвращение народного доверия, чиновникам хорошо бы прислушиваться и присматриваться к президенту. Он вникает и разбирается. Строг и требователен – но всегда и со всеми предельно вежлив. Ни разу не замечен в стремлении кого-то напугать или унизить. А ставить перед подчинёнными задачи, контролировать исполнение и строго спрашивать в случае провала можно совсем другими, цивилизованными способами.


Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, чиновник
