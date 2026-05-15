Азамат Капенов назвал "Дикого Армана" своим братом

Находящийся в Кыргызстане Азамат Капенов, бывший зять экс-главы КНБ Карима Масимова, спровоцировал новый виток обсуждений вокруг январских событий 2022 года. В ходе публичной полемики с журналистом Михаилом Казачковым в социальных сетях Капенов сделал резонансное заявление о своих личных связях с Арманом Джумагельдиевым, известным как Дикий Арман.

Комментируя материалы журналистского расследования, Капенов открыто подчеркнул, что осужденный за участие в "Кантаре" Арман Джумагельдиев является для него "не просто другом, а братом". Подобная откровенность в соцсетях стала неожиданностью для аналитиков, так как она фактически подтверждает тесную связь между близким окружением бывшего руководства спецслужб Казахстана и ключевыми фигурантами беспорядков. Ранее защита и сторонники Масимова пытались дистанцироваться от криминальных элементов, фигурировавших в деле о попытке государственного переворота.

Признание Капенова вновь поднимает вопросы о событиях двухлетней давности, включая загадочный авиарейс из Кыргызстана в охваченный беспорядками Алматы и возможную координацию действий между различными группами влияния. Несмотря на то что правоохранительные органы Казахстана проявляют интерес к фигуре Капенова, он продолжает оставаться на территории Кыргызской Республики, активно используя медийное пространство для ответов на обвинения. Однако, по мнению экспертов, такие эмоциональные заявления в соцсетях лишь добавляют аргументов следствию и подчеркивают глубину связей, которые долгое время оставались в тени.