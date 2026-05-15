Квартальный Эсенбеков указал мэру на провалы в работе МТУ и муниципалитета

Глава квартального комитета №59 Первомайского района Илимбек Эсенбеков на встрече с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым заявил о системных проблемах в работе муниципальных территориальных управлений (МТУ) и городских служб. По его словам, ключевая проблема заключается в неэффективности среднего звена управления - МТУ и отдельных муниципальных предприятий, из-за чего обращения жителей часто игнорируются или рассматриваются с большими задержками.

В качестве примера он привел случай, когда только после направления коллективного обращения сразу в несколько инстанций вопрос был решен оперативно: специалисты мэрии и руководитель РЭС выехали на место для проверки аварийных опор. При этом выяснилось, что ранее направленная заявка на замену этих опор, датированная еще 2024 годом, даже не была передана в профильную службу, фактически "застряв" в МТУ более чем на год. Аналогичные трудности наблюдаются и в других направлениях: не исполняются решения по дорожной разметке и знакам, задерживается очистка ирригационных систем, затянулся процесс передачи канализационных сетей на баланс ПЭУ "Бишкекводоканал".

Отдельно глава квартального комитета отметил проблемы коммуникации с городскими службами, включая невозможность оперативно получить информацию от диспетчерских. Также он указал на частую смену руководителей МТУ, из-за чего теряется преемственность, а заявки жителей попросту не доходят до исполнителей. В своем обращении Эсенбеков предложил усилить контроль за работой МТУ, обеспечить прямое принятие заявок от квартальных комитетов, включать представителей жителей в работу комиссий и стабилизировать кадровую ситуацию в управлениях.

В завершение он подчеркнул, что квартальные комитеты готовы активно участвовать в развитии города, однако сталкиваются с бюрократическими барьерами. В ходе общения мэр предложил активисту самому возглавить МТУ. По имеющимся данным, Илимбек Эсенбеков пока не дал согласия, но выразил готовность делиться своим видением и наработками.

От редакции отметим, что по итогам таких встреч целесообразно провести круглый стол или совет с активистами, которые готовы предлагать системные решения и делиться опытом. Тот факт, что на встречи приходит огромное количество горожан с проблемами, не решавшимися годами, говорит о кризисе исполнительного звена и необходимости перемен. Многие жители благодарят президента за то, что на эти вопросы наконец обратили внимание: люди, годами скитавшиеся по кабинетам и получавшие лишь отписки, внезапно стали "видимыми" для власти.