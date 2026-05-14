КНУ и КазНУ намерены расширять научное и академическое сотрудничество

Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев с рабочим визитом посетил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Почетного гостя встретил ректор КНУ Догдурбек Чонтоев. Он ознакомил делегацию с достижениями университета, а также с галереей выпускников вуза- Героев Кыргызской Республики.

После этого Жансеит Туймебаев встретился с преподавателями и студентами вуза.

В своей приветственной речи ректор КНУ отметил, что историческая дружба кыргызского и казахского народов, а также сотрудничество в культурной и образовательной сферах сегодня выходят на новый уровень развития. По его словам, реализация совместных научных проектов, расширение программ обмена студентами и преподавателями, а также укрепление двустороннего партнерства являются важными направлениями для Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Он также сообщил, что в КНУ обучаются около 80 студентов из Казахстана, а в рамках программы академической мобильности проходят обучение 12 студентов.

В ходе мероприятия за значительный вклад в развитие плодотворного сотрудничества и укрепление связей между высшими учебными заведениями Кыргызской Республики и Республики Казахстан ректору КазНУ имени аль-Фараби, доктору филологических наук, профессору Жансеиту Туймебаеву было присвоено звание "Почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына". Кроме того, он был награжден юбилейной медалью "100 лет Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына".

В своем выступлении Жансеит Туймебаев поздравил коллектив КНУ со 100-летием университета, отметив, что эта историческая дата является важной вехой не только для учебного заведения, но и для всего Кыргызстана.

Он также подчеркнул, что в условиях стремительно меняющегося мира для повышения конкурентоспособности необходимо усиливать сотрудничество университетов Центральной Азии, в том числе кыргызских и казахских вузов. По его словам, совместные научные и академические связи, а также обмен опытом способствуют укреплению отношений не только между университетами, но и между двумя государствами.

В завершение встречи стороны выразили готовность и дальше укреплять сотрудничество, уделяя особое внимание развитию образовательного и профессионального обмена молодежи.