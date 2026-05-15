Мэрия Бишкека готова обслуживать коммуникации, построенные ашарным методом

- Светлана Лаптева
Муниципальные службы столицы готовы взять на обслуживание объекты, возведенные ашарным способом, однако их постановка на баланс города пока не рассматривается. Об этом заявил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Первомайского района.

По словам градоначальника, горожане часто обращаются с просьбами принять на баланс водопроводные и канализационные сети, которые жители жилмассивов и микрорайонов прокладывали самостоятельно. Зачастую люди, стремясь быстрее получить доступ к базовым условиям, за свой счет нанимают подрядчиков и строят коммуникации. Однако на этапе подключения к общегородской системе возникают административные барьеры: профильные службы годами не выдают необходимые разрешения. В некоторых случаях процесс согласования затягивается на 6–8 лет.

Айбек Джунушалиев назвал такие задержки недопустимыми, подчеркнув, что доступ к чистой воде является базовой потребностью, а подключение к канализации - критически важным экологическим требованием.

В ходе встречи мэр дал ряд оперативных поручений руководителям профильных подразделений разобраться с каждым обращением на месте. Речь идет о масштабных решениях по обеспечению коммуникациями целых улиц в жилых массивах. Теперь от городских служб требуется исполнить указания руководства города и страны в установленные сроки, не затягивая процесс бюрократическими процедурами.


Бишкек, мэр, Айбек Джунушалиев
