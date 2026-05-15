Мэр Бишкека пообещал привести в порядок парк имени Исмаилбека Таранчиева

- Светлана Лаптева
В ходе встречи мэра столицы Айбека Джунушалиева с жителями Первомайского района родственники Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева подняли вопрос о плачевном состоянии парка, носящего его имя. Речь идет о бывшем парке Победы в селе Пригородном, на реконструкцию которого несколько лет назад из областного бюджета было выделено более 9 млн сомов. Как отметили горожане, часть средств была использована не по назначению, что ранее уже стало поводом для привлечения руководства айыл окмоту к ответственности.

Согласно первоначальному проекту, на территории планировалось создать современную спортивно-прогулочную зону с мини-футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, а также беговыми и велодорожками. Однако на данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии: площадки частично застроены, нарушены нормы безопасности, а игровые зоны пересекаются со спортивными участками. На детских площадках сломаны элементы конструкций, из которых торчат острые металлические детали, а с фонарных столбов свисают оголенные электрические провода, что представляет реальную угрозу для посетителей.

Мэр Айбек Джунушалиев подтвердил, что парк требует срочных мер. Он сообщил, что в первую очередь необходимо решить вопрос с поливом, пробурив скважину, и разобраться в целевом использовании ранее выделенных финансов. "Мы рассмотрим возможность развития этой территории как тематического "Парка летчиков" с авиационной и спортивной направленностью. Я возьму этот вопрос на личный контроль, мы уже начали консультации с представителями аэропорта", - подчеркнул градоначальник.

При этом глава города отметил, что вандализм и сохранность имущества остаются системными проблемами для всех парков Бишкека. В качестве мер по борьбе с разрушением зон отдыха обсуждаются установка камер видеонаблюдения, усиление милицейского патрулирования и создание стационарных постов охраны. Также рассматривается предложение о привлечении специальных смотрителей и аниматоров. В парке имени Таранчиева, который остается единственной зоной отдыха в округе, случаи кражи скамеек и разрушения урн продолжаются до сих пор, что требует незамедлительного вмешательства городских служб.


Первомайский район, парк, Бишкек, Айбек Джунушалиев
