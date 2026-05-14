Погода
$ 87.49 - 87.79
€ 102.25 - 103.10

В Чуйской области начали строительство подстанции "Манас-2"

271  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сокулукском районе Чуйской области стартовало строительство новой подстанции 110/35/10 кВ "Манас-2". Об этом сообщили в Министерстве энергетики Кыргызстана.

Новый энергообъект возводят в районе села Ак-Жол. Подстанция предназначена для обеспечения электроэнергией новых жилмассивов и предприятий, расположенных вдоль северной объездной дороги и улицы Фучика.

В Минэнерго отметили, что необходимость строительства связана с дефицитом мощностей в этом районе.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные и земельные работы, а также монтаж контура заземления. Проект предусматривает установку силового трансформатора мощностью 16 МВА.

После ввода в эксплуатацию подстанция позволит:

обеспечить стабильным электроснабжением около 3 тысяч абонентов;

создать резерв мощности для новых потребителей;

повысить надежность электроснабжения сел Ак-Жол, Манас, Комсомольское и Ат-Башы;

обеспечить бесперебойное питание международного аэропорта "Манас" и строящегося жилмассива "Семетей".

Кроме того, "Манас-2" позволит снизить нагрузку на действующие энергообъекты, включая подстанции "Ботбаева", "Манас", "Учхоз" и "Ат-Башы", а также связанные с ними линии электропередачи.

Для подключения новой подстанции к энергосистеме планируется строительство дополнительных воздушных линий электропередачи общей протяженностью около 4 километров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458496
Теги:
энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  