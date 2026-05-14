В Чуйской области начали строительство подстанции "Манас-2"

В Сокулукском районе Чуйской области стартовало строительство новой подстанции 110/35/10 кВ "Манас-2". Об этом сообщили в Министерстве энергетики Кыргызстана.

Новый энергообъект возводят в районе села Ак-Жол. Подстанция предназначена для обеспечения электроэнергией новых жилмассивов и предприятий, расположенных вдоль северной объездной дороги и улицы Фучика.

В Минэнерго отметили, что необходимость строительства связана с дефицитом мощностей в этом районе.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные и земельные работы, а также монтаж контура заземления. Проект предусматривает установку силового трансформатора мощностью 16 МВА.

После ввода в эксплуатацию подстанция позволит:

обеспечить стабильным электроснабжением около 3 тысяч абонентов;

создать резерв мощности для новых потребителей;

повысить надежность электроснабжения сел Ак-Жол, Манас, Комсомольское и Ат-Башы;

обеспечить бесперебойное питание международного аэропорта "Манас" и строящегося жилмассива "Семетей".

Кроме того, "Манас-2" позволит снизить нагрузку на действующие энергообъекты, включая подстанции "Ботбаева", "Манас", "Учхоз" и "Ат-Башы", а также связанные с ними линии электропередачи.

Для подключения новой подстанции к энергосистеме планируется строительство дополнительных воздушных линий электропередачи общей протяженностью около 4 километров.